Tankların vanaları çalındı, İstanbul'u besleyen Melen'e yakıt karıştı

Düzce'den geçen Melen Çayı'nda yoğun koku ile birlikte fuel oil (yakıt yağı) ve yağ tabakası görülmeye başlandı. Özellikle Bahçeköy Köyü'nde yoğun şekilde görülen tabaka ve koku vatandaşları rahatsız etti. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen'den hayvanlar da su içemedi.

‘ATIL BEKLEYEN ESKİ DEVLET BİNASINDAN KAYNAKLANDI’

Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi'nin yaptığı incelemede ise yağ ve mazot tabakası ile yoğun kokunun sebebinin Aziziye Mahallesi'nde bulunan ve 300 yataklı Atatürk Devlet Hastanesi'nin açılması ile yaklaşık 2 yıldır atıl bekleyen eski devlet binasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmada hırsız ya da hırsızların hastanede bulunan fuel oil kazanlarının vanalarını çaldıkları ve kazanlardan akan yakıtın kanalizasyon aracılığı ile Melen Çayı'na sızdığı anlaşıldı.

Konuyla ilgili olarak bilgi veren Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü görevlisi Asım Koçak, "Sıkıntının Aziziye Mahallesi'ndeki eski SSK hastanesinin kazan dairesinden kaynaklandığı meydana çıktı. Bunun nedeni ise vanaların döküm olmasından dolayı hırsızların vanaları söküp sattıkları ve kazanlar içinde bulunan fuel oil ile mazotun tamamen kanalizasyona aktığı tespit edildi. Akıntının kesilmesi için çalışmalara devam ediyoruz. Hattı tamamen körleyip, fuel oili kanalizasyondan temizleyeceğiz" dedi.

Fotoğraf: DHA

‘HAYVANLARI ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR’

Köyde yaşayan Lütfü İnce, "Hayvanlarımız dereden su içemiyor. Ördekler yok, balıklar ölüyor. Bu nedir? Böyle bir şey olmaz. Yetkililere haber verdik hala ne olduğu belli değil. Hayvanları öldürmeye çalışıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Koku var, gece daha çok yoğunlaşıyor. Geceleri rahatsız oluyoruz. Bunun bir çözümünü bulmaları lazım. İstanbul'un içtiği su buradan geçiyor. Böyle olmaz. Biz de içsek ölüp gideceğiz burada" diye konuştu.

Vanaları çalan kişinin dün gece yakalanan Z.K. olduğu tahmin ediliyor. Dün gece atıl durumdaki hastaneden hırsızlık yaparken yakalanan Z.K.'nin polisi görünce 17 adet demir doğrama ile 3 adet vanayı atarak kaçmaya çalıştığı anlaşıldı. Bulunan vanaların tankerlere ait olup olmadığı yönünde araştırma yapılıyor.

Fotoğraf: DHA

Adliyeye sevk edilen Z.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (Düzce/DHA)