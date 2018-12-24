24 Aralık 2018 09:42
Bolu'da midibüs devrildi 10 kamu emekçisi yaralandı
Bolu'da, kamu emekçilerini taşıyan midibüsün refüje çarparak devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Fotoğraf: AA
Bolu’da Şaban Vural S'nin kullandığı 14 KP 710 plakalı midibüs, D-100 kara yolu Gerede istikametinde Köroğlu Park mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Midibüsün, olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor. (Bolu/AA)
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