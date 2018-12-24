24 Aralık 2018 09:21Son Düzenlenme Tarihi: 24 Aralık 2018 09:41
Narkotik polisinden Sırbistan-Bulgaristan sınırında operasyon
Sırbistan-Bulgaristan sınırında düzenlenen operasyonda Türkiye’ye getirileceği iddia edilen 500 bin uyuşturucu hap bulundu.
Fotoğraf: Pixabay
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Hollanda'dan ev aksesuarları yüklü bir TIR'ın, Sırbistan-Bulgaristan sınır kapısından geçerek başka araçlara dağıtacağı bilgisi üzerine sınırda operasyon düzenledi. Sırbistan-Bulgaristan'da bu ülkelerin polisinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alınırken Türkiye'ye getirileceği belirlenen 500 bin ecstacy hap ele geçirildi. Yapılan operasyonun Türkiye'nin yurtdışında gerçekleştirdiği ilk uyuşturucu operasyonu olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi. (DHA)