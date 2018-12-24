24 Aralık 2018 09:30Son Düzenlenme Tarihi: 26 Aralık 2018 16:39
İşçi çalıştığı fabrikada intihar etti
Samsun'da, demir çelik fabrikasında çalışan işçinin 1600 derecelik çelik eritme kazanının içerisine atlayarak yaşamına son verdi.
Fotoğraf: DHA
Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda çalışan 34 yaşındaki işçi Adem A.’nın 1600 derecede çalışan çelik eritme kazanının içine atlayarak intihar etti.
Çelik eritme kazanın çevresinin temizlikçisi olarak çalışan işçi Adem A., evli ve 2 çocuk babasıydı.
2011 yılında fabrikadaki işine başlayan Adem A.’nın, saat 16.00’daki vardiyasına geldikten yaklaşık yarım saat sonra olayın yaşandığı belirtildi.
Olaydan sonra fabrika yönetimi diğer çalışanlara da 2 gün idari izin verdi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (Samsun/DHA)
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