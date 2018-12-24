Bursa'da 'FETÖ' operasyonunda 22 gözaltı

Bursa'da 'FETÖ'ye yönelik yapıldığı belirtilen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Bir evde 19 sarı, 9 kırmızı yelek ile sahte kimlikler ele geçirildiği belirtildi.

AA'nın haberine göre Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan 28 eve operasyon düzenlediği bildirildi.

Adreslerden birinde yapılan aramalarda 19 sarı ve 9 kırmızı yelek ele geçirildiği bildirildi.

Fransa'da akaryakıt zamlarına karşı yapılan eylemlerde halk, ülkede her araçta taşınması zorunlu olan sarı yeleklerle eylemlere katılmış bu yüzden hareket "Sarı Yelekliler" olarak adlandırılmıştı. (HABER MERKEZİ)