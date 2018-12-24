24 Aralık 2018 08:48
Son Düzenlenme Tarihi: 24 Aralık 2018 09:50

Noel nedir, neden 25 Aralık’ta kutlanır?

İsa’nın doğduğu gün nasıl 25 Aralık olarak belirlendi ve bayram haline geldi? Neden tüm Hristiyanlar Noel’i 25 Aralık’ta kutlamıyor?

Noel nedir, neden 25 Aralık’ta kutlanır?

Fotoğraf: Nevit Dilmen/Wikimedia Commons(CC BY-SA 3.0)

    • Paylaş

    Hristiyanların önemli bir bölümü Noel bayramını 25 Aralık'ta kutluyor. 4. yüzyıldan bu yana, İsa’nın doğduğuna inanılan 25 Aralık’ta kutlanan Noel, dünya çapında en popüler bayramlardan biri. Bir zamanlar Hristiyan aleminin dahi en önemli bayramı olarak görülmeyen Noel’in bu kadar benimsenmesinde din dışı etmenlerin de rolü var. Peki, İsa’nın doğduğu gün nasıl belirlendi ve bayram haline geldi? Nasıl bu kadar popülerleşti ve neden tüm Hristiyanlar Noel’i 25 Aralık’ta kutlamıyor? Tüm bu soruların yanıtlarına bakalım.

    NOEL NEDİR?

    Hristiyanların İsa’nın doğumunu kutlamak için yaptıkları bayrama verilen “Noel” adı Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. Kelimenin kökeni “Doğum günü” anlamına gelen Latince “Natalis”ten gelir. (1) Kayıtlara göre İsa’nın doğumu Roma İmparatorluğu’nda ilk kez 336 yılında Roma İmparatoru 1. Konstantin döneminde kutlanıyor. 1. Konstantin aynı zamanda Hristiyanlığı kabul eden ilk Roma İmparatoru.

    İSA’NIN DOĞDUĞU GÜN NERDEN BİLİNİYOR?

    Aslında bilinmiyor. 4 İncil içerisinde İsa’nın doğumuna sadece Matta ve Luka İncillerinde değiniliyor. Her ikisinde de kesin bir tarih belirtilmiyor.

    Hristiyanlığın ilk dönemlerinde “Doğum günü” pagan bir gelenek olarak görülüyordu ve Hristiyanlar da kendilerini paganlardan ayrıştırmaya özen gösterdiği için doğum günü kutlamalarına rastlanmadığı gibi İsa’nın ne zaman doğduğuna da fazla önem atfedilmiyordu. Ancak yazılı kayıtlara göre 2. yüzyılla birlikte bu konudaki araştırmaların başladığı görülüyor.

    2. yüzyılın sonunda yaşayan İskenderiyeli Klement’in bu konuda yaptığı çalışmalar, İsa’nın doğumu için 18 Kasım, 20 Mayıs; vaftizi içinse 6 Ocak, 10 Ocak, 19 Nisan, 20 Nisan gibi tarihleri öne sürüyor. Klement’in çalışmalarında 25 Aralık’tan hiç bahsedilmiyor. (2)

    25 ARALIK GÜNÜ NASIL BELİRLENDİ?

    Roma İmparatorluğu’nda Güneş Tanrısı’nın doğumu(Sol Invictus) için aynı gün kutlanan festivalin yerini alması için 25 Aralık tarihinin seçildiği sıklıkla söylenir.

    Ancak İsa’nın ne zaman doğduğuna ilişkin yazılı kayıt altına alınmış ilk tartışmaların, Romalıların Hristiyanlığı kabul etmesinden önce başladığını hatırlatmak gerek.

    Hristiyan alimler, büyük, ilahi olayların aynı tarihte yaşandığına ilişkin Yahudilikten gelme inanışla İsa’nın ana rahmine düştüğü ve öldürüldüğü günün aynı olduğuna inanır.

    Yuhanna İncili’ne göre İsa, Yahudilerin Pesah Bayramı’ndan bir gün önce yani Yahudi Ay takvimine göre 14 Nisan’da; Matta, Marko ve Luka’ya göre ise “Son Akşam Yemeği”nin ertesinde yani 15 Nisan’da çarmıha gerildi. 15 Nisan, Roma Güneş takvimine göre 25 Mart’a denk geliyor. Bu tarihin aynı zamanda İsa’nın ana rahmine düştüğü tarih olduğuna inanıldığı için bunun 9 ay ertesine denk gelen 25 Aralık tarihinin belirlendiği düşünülüyor. (3)

    Hem bu dönemde Hristiyan alimlerin yaptığı tartışmalar hem de Romalıların Hristiyanlığı mümkün olan en hızlı şekilde yaymak için geçmişin pagan geleneklerinden yararlanma arzusunun 25 Aralık’ın belirlenmesinde rol oynadığı anlaşılıyor.

    İsa'nın doğumu

    Gerard van Honthorst'un İsa'nın doğumunu resmettiği tablosu/Wikimedia Commons

    TÜM HRİSTİYANLAR 25 ARALIK’TA MI KUTLUYOR?

    Hayır, 4. yüzyılda özellikle Küçük Asya(Anadolu) ve Mısır’da 6 Ocak tarihinin de yaygın bir şekilde benimsendiğini görüyoruz. Bu tarihin kabul edilmesinin arkasında İsa’nın doğumuyla, 30 yaşında vaftiz edildiği günün aynı olduğu inancı yatıyor.

    Episkopos Sahag Maşalyan’ın bu konuda Agos’a verdiği demeç şöyleydi: “Luka İncili’nde Mesih’in vaftiz olurken otuz yaşında olduğunun bildirilmesi, onun doğum ve vaftiz tarihlerinin aynı güne rast geldiği geleceğini başlatmış ve Hristiyanlar her iki olayı birlikte tek bir günde kutlamaya başlamışlardır. Bu en eski gelenek Ermeni Ortodoks Kilisesinde devam etmektedir.” (4)

    Noel’i 25 Aralık’ta kutlayan Hristiyanların büyük çoğunluğu bugünün, Mecusilerin Beytüllahim’e gelerek İsa’yı ziyaret ettiği tarih olduğuna inanıyor.

    ORTA ÇAĞ’DAN 21. YÜZYILA NOEL

    İsa’nın doğumu, Hristiyanlığın ilk dönemlerinde Paskalya kadar önem verilen bir bayram değildi. Ancak Ortaçağ’da 25 Aralık’tan 6 Ocak’a kadar kutlanan Noel, zaman içerisinde Paskalya’nın önüne geçti.

    Sanayi devrimi sonrası kırsal yaşamın çözülmesi, kentlerin büyümesi, üretimin yaygınlaşması Noel’i de değiştirdi. Bayram ve etrafındaki gelenekler gittikçe daha fazla ticarileşirken, 25 Aralık da İsa’dan çok “çocuklara hediye getiren” Noel Baba(Aziz Nikolas) ile anılmaya başlandı. Noel'in bugün yeni yılın kutlandığı 1 Ocak’tan sonra dünyanın en popüler tatil/bayram günü olduğu düşünülüyor.

    1 https://www.nisanyansozluk.com/?k=noel

    2 https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-topics/new-testament/how-december-25-became-christmas/

    3 https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-topics/new-testament/how-december-25-became-christmas/

    4 http://www.agos.com.tr/tr/yazi/6308/ortodoks-ermeniler-noeli-neden-6-ocakta-kutluyor

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    İstanbul'da hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
    SONRAKİ HABER

    Bolu'da midibüs devrildi 10 kamu emekçisi yaralandı
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    53 yıl sonra bulunan madenci

     Nilgün TUNÇCAN ONGAN
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN

    Asgari ücretin anlamı ve amacı

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Anadolu’nun sağlıklı yapı gereçleri - Tuğla - 2

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    İlk yarı özeti: VAR ve ‘üç büyükler’in krizi

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Roma
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    ‘İşçi çalıştığı fabrikada intihar etti’ iddiası
    ‘İşçi çalıştığı fabrikada intihar etti’ iddiası

    Samsun'da, demir çelik fabrikasında çalışan işçinin 1600 derecelik çelik eritme kazanının içerisine atlayarak yaşamına son verdiği iddia edildi.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da hava sıcaklığı 1-2 dereceye kadar düşecek
    İstanbul'da hava sıcaklığı 1-2 dereceye kadar düşecek

    Marmara Bölgesi'nde, pazartesi akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkili olması bekleniyor.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan'dan Trump'a: Suriye'de her türlü desteğe hazırız
    Erdoğan'dan Trump'a: Suriye'de her türlü desteğe hazırız

    ABD Başkanı Trump ile telefonda görüşen Erdoğan, Türkiye'nin NATO müttefiki ABD'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan'ı eleştiren Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Erdoğan'ı eleştiren Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve iktidara yakın medya organlarının hedef gösterdiği Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Endonezya’da tsunami: 281 kişi hayatını kaybetti, 1016 kişi yaralı
    Endonezya’da tsunami: 281 kişi hayatını kaybetti, 1016 kişi yaralı

    Endonezya'da, Sunda Boğazı'nda tsunami meydana geldi. 281 kişi hayatını kaybetti.

    ABD'nin Suriye'den çekilmesini içeren kararname imzalandı
    ABD'nin Suriye'den çekilmesini içeren kararname imzalandı

    ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

    İZBAN’ın ardından metro ve tramvayda da grev kapıda
    İZBAN’ın ardından metro ve tramvayda da grev kapıda

    İzmir Büyükşehir Belediyesinin yüzde 14 zam dayatması nedeniyle metro ve tramvay hatlarında çalışan işçiler de greve hazırlanıyor.

    Asgari ücretli kadın işçiler: Balık ekmek 12 lira, her zaman yenmiyor
    Asgari ücretli kadın işçiler: Balık ekmek 12 lira, her zaman yenmiyor

    İstanbul'da görüştüğümüz asgari ücretli kadın işçiler, fedakarlığın hep işçiden beklendiğini söyleyerek buna tepki gösteriyor.

    Hangi balık hangi ayda yenir?
    Hangi balık hangi ayda yenir?

    Hangi balık hangi ayda yenir? Doğru mevsimde avlanan balığın ne gibi faydası var? Hangi balığı hangi mevsimde tüketmeliyiz?

    Diğer hikayeler...
    Noel nedir, neden 25 Aralık’ta kutlanır?
    Noel nedir, neden 25 Aralık’ta kutlanır?
    Tutuklu Şair Çomak’tan yeni yıl mesajı: İyilik kadar dirençli olun
    Tutuklu Şair Çomak’tan yeni yıl mesajı: İyilik kadar dirençli olun
    Lyonlu dokumacılardan bugüne Promete’nin ateşi
    Lyonlu dokumacılardan bugüne Promete’nin ateşi
    GÜNCELLENDİ
    Arjen Arî Şiir Yarışması’na başvurular başladı
    Arjen Arî Şiir Yarışması’na başvurular başladı
    Narenciye üreticide kaldı: Tüccara kazanç üreticiye yıkım
    Narenciye üreticide kaldı: Tüccara kazanç üreticiye yıkım

    Narenciye üreticinin elinde kaldı. Kilo maliyeti 45 kuruşa olan narenciye, üreticinin elinden 25 kuruşa çıkıyor.

    Önderoğlu: Bir haber nelere yol açar biliyorlar, bu baskı o yüzden
    Önderoğlu: Bir haber nelere yol açar biliyorlar, bu baskı o yüzden

    Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ile 2018’in gazeteciler açısından nasıl geçtiğini konuştuk.

    ABD Suriye’den neden çekildi?
    ABD Suriye’den neden çekildi?

    ABD’nin Suriye’den çekilme hamlesi, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon ihtimali Arap basınında öne çıkan konular oldu.

    Özelleştirilen şeker fabrikaları üreticiyi zarara uğrattı
    Özelleştirilen şeker fabrikaları üreticiyi zarara uğrattı

    Özelleştirilen şeker fabrikalarında uygulanan yöntem nedeniyle üreticiler hem pancarı zamanında kaldıramadı hem de buğday ekimi yapamadı.

    İşsizlik Fonu'ndan işsize 500 milyon, patrona 1 milyar 200 milyon lira
    İşsizlik Fonu'ndan işsize 500 milyon, patrona 1 milyar 200 milyon lira

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, kasım ayında İşsizlik Fonu'ndan işsize 500 milyon, işverene ise 1 milyar 200 milyon TL ödendiğini açıkladı.

    Rus Pazarı esnafı dertli: İşler iyi gitmiyor, çekimizi ödeyemiyoruz
    Rus Pazarı esnafı dertli: İşler iyi gitmiyor, çekimizi ödeyemiyoruz

    Iğdır’da kent ekonomisinin can damarı olarak kabul edilen Rus Pazarı’nda esnaf çeklerini dahi ödeyemez hale geldi. Dükkanlar kapanmanın eşiğinde.

    Lübnan, İsrail, Fas ve ABD'de 'sarı yelekliler' alanlara çıktı
    Lübnan, İsrail, Fas ve ABD'de 'sarı yelekliler' alanlara çıktı

    Lübnan, İsrail, Fas ve ABD'de sokaklara çıkan 'sarı yelekliler', Paris'teki eylemlere destek verdi, pahalılığı protesto edip maaşlarına zam istedi.

    Macron: Büyük üzüntü duyuyorum, müttefik güvenilir olmalı
    Macron: Büyük üzüntü duyuyorum, müttefik güvenilir olmalı

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin 'Büyük üzüntü duyuyorum. Bir müttefik güvenilir olmalı' yorumunu yaptı.

    Bornova'da panel: Krizin yükünü reddederek yan yana durmalıyız
    Bornova'da panel: Krizin yükünü reddederek yan yana durmalıyız

    İzmir'in Bornova ilçesinde Nuray Sancar ve Zeynep Altıok'un katılımıyla ekonomik kriz ve yerel seçimler konulu panel düzenlendi.

    JİTEM davasının avukatı: Dosyaların kapatılması kurtuluş değildir
    JİTEM davasının avukatı: Dosyaların kapatılması kurtuluş değildir

    Kızıltepe JİTEM davasının sanığı Eşref Hatipoğlu’nun Lice davasından beraat etmesini değerlendiren avukat Kuzu: Davaların kapatılması kurtuluş değil.

    'Latmos’ta kamyonlar değil turist otobüsleri dolaşsın'
    'Latmos’ta kamyonlar değil turist otobüsleri dolaşsın'

    İl Müdürlüğünün sitesinde, maden ocaklarının açılamasına itirazlar olmasına rağmen olumsuz herhangi bir görüş beyan edilmediği yazılmış.

    GÜNCELLENDİ
    Maraş Katliamında katledilenler ölümlerinin 40. yılında anıldı
    Maraş Katliamında katledilenler ölümlerinin 40. yılında anıldı

    Maraş Katliamında hayatını kaybedenler için kentte anma etkinliği düzenledi. Etkinliğe kitle örgütleri, siyasi partiler ve milletvekilleri katıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Fransa'da sarı yelekliler 200 noktada yol kapattı
    Fransa'da sarı yelekliler 200 noktada yol kapattı

    Fransa’da hükümete karşı ayaklanan Sarı Yeleklilerin eylemleri devam ediyor. Ülke genelinde 200 noktada yol kapatma eylemi yapıldı.

    Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı, 2 işçi öldü, 16 yaralı
    Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı, 2 işçi öldü, 16 yaralı

    Niğde’de tarım işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkıp bir evin duvarına çarptı. Kazada, 2 işçi öldü, 16 işçi de yaralandı.