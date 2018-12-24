24 Aralık 2018 07:09Son Düzenlenme Tarihi: 24 Aralık 2018 07:33
Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki arıza giderildi
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldi. Yenikapı-Gayrettepe arasında seferler bir süre yapılamadı.
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Fotoğraf: DHA
İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldi. Seferler bir süre yapılamadı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Teknik bir arıza sebebiyle M2 hattında seferler Yenikapı- Gayrettepe arasında yapılamamaktadır. Yenikapı- Gayrettepe arasında İETT otobüsleri çalışacaktır."
Seferler, arızanın giderilmesiyle normale döndü.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 hattında sorun giderilmiş olup seferler Yenikapı- Hacıosman arasında yapılmaktadır. Verdiğimiz geçici rahatsızlık için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi. (HABER MERKEZİ)