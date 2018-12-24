Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki arıza giderildi

İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldi. Seferler bir süre yapılamadı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Teknik bir arıza sebebiyle M2 hattında seferler Yenikapı- Gayrettepe arasında yapılamamaktadır. Yenikapı- Gayrettepe arasında İETT otobüsleri çalışacaktır."

Seferler, arızanın giderilmesiyle normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 hattında sorun giderilmiş olup seferler Yenikapı- Hacıosman arasında yapılmaktadır. Verdiğimiz geçici rahatsızlık için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi. (HABER MERKEZİ)