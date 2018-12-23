Libya'da 'Türkiye'den gönderilen silahlar' için soruşturma açılıyor

Libya ordusunun Türkiye’den gönderildiğini açıkladığı silahlar için iki lke ortak soruşturma açılıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Libya ziyaretinde “Gemi içinden çıkan iki konteynerdeki kurusıkı silahlarla ilgili bir süreç var. Biz bu konularda çok hassasız ve bu konuda birlikte soruşturma yürüteceğiz” dedi.

Muammer Kaddafi yönetiminin sekiz yıl önce NATO destekli isyanla devrilmesi sonra siyasi kaosa gömülen petrol zengini Libya’da, Türkiye’den gönderildiği iddia edilen silahlar tartışma yarattı. Türkiye suçlamaları reddederken, iki ülke ortak soruşturma kararı aldı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Libya’nın Birleşmiş Milletler destekli hükümeti geçen hafta, Trablus’a 100 kilometre mesafedeki bir gemide, 3 bin Türk yapımı tabanca da dahil çok sayıda ve farklı türlerde silah bulunduğunu açıklamıştı. Yetkililer, bir gün öncesinde de aynı limanda 2,5 milyon tane Türk yapımı kurşun ele geçirildiğini öne sürmüştü.

İki ülke, bu silahlar hakkında ortak soruşturma kararı aldı. Karar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Libya ziyaretinde, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile görüşmesinde alındı.

Çavuşoğlu Libyalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında, ‘gemi hakkında Türkiye’de parke ve buna benzer malzemelerin yüklendiği bildiriminin yapıldığını’ söyledi.

Dışişleri Bakanı, “Gemi silah yüklü değil. Gemi içinden çıkan iki konteynerdeki kurusıkı silahlarla ilgili bir süreç var. Biz bu konularda çok hassasız ve bu konuda birlikte soruşturma yürüteceğiz” dedi. (DIŞ HABERLER)