6 bin nüfuslu Kılavuz Mahallesi, okul ve sağlık ocağı istiyor

Mardin’in Dargeçit ilçesine bağlı Kılavuz Mahallesi’nde (Xelîla) yıllardır bir lise ve faal bir sağlık ocağının olmaması, yurttaşları mağdur ediyor. Daha önce belde statüsündeki olan 6 bin nüfuslu mahalle, bölgenin en büyük kırsal mahallelerinden biri. Ancak yaklaşık 300 lise öğrencisi, her gün 8 kilometre uzaklıkta bulunan ilçe merkezindeki okullara gitmek zorunda kalıyor.

Mahallenin belde statüsünden çıkarılmasının ardından yurttaşlar boş kalan belde belediye binası ve belediye arazilerinde yeni bir sağlık ocağı ya da lisenin yapılmasını istedi. Ancak, Dargeçit Belediyesi’ne kayyım olarak atanan İlçe Kaymakamı Rızvan Eroğlu, yurttaşların talebini karşılamak yerine mahalledeki belde belediye arazilerini bir süre önce sattı.

Yapılan ihale ile bina ve arazisi 185 bin TL bedelle Mardin Su ve Kanalizasyon İşleri’nde (MARSU) çalışan bir memur tarafından satın alındı.

Buna karşın yurttaşlar, satışın iptal edilmesi için imza topladı. Toplanan yaklaşık bin imza, belediyeye teslim edildi.

‘ÖNCE KÖYLÜNÜN İHTİYACI KARŞILANSIN’

Yurttaşlardan Abdulsamet Bozkurt, ihtiyaçlarının ısrarla karşılanmamasına tepki göstererek, “Bir hemşire bile yok. Çocuklarımız kent merkezine kadar gitmek zorunda bırakılıyor. Eğer bir şey yapacaklarsa önce köylünün ihtiyacı olanları karşılasınlar” sözleriyle kayyıma seslendi.

Tahir Erbil de “Mahalleliler buranın sağlık ocağı veya lise yapılmasını istiyordu. Buranın satılmasını istemiyoruz. Eğer bir işlem yapılacaksa biz ne yapılacağına karar vermek istiyoruz. Kabul etmiyoruz” dedi. (Mardin/MA)

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