Sırbistan'da protestolar sürüyor: RTS muhalefete yer versin

Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da, siyasi şiddeti ve devlet televizyonunun bu konuyu görmezden gelmesini protesto edenler “Kanlı gömleklere son” sloganıyla üçüncü kez sokaklara çıktı. Protestoya yaklaşık 40 bin kişi katıldı. Gösteriler muhalefetteki bir siyasetçinin saldırıya uğrayarak darbedilmesi üzerine 9 Aralık’ta başlamıştı.

Cumartesi akşamı da muhalefet kanadının çağrısı üzerine başkentteki Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan on binlerce vatandaş, buradan Sırbistan Radyo ve Televizyonu (RTS) binasına yürüdü. Vatandaşlar, RTS’nin daha fazla muhalif siyasetçiye ekranlarında yer vermesini talep etti.

Yürüyüşe katılanlar, ayrıca Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in, “Sayılarının 5 milyona ulaşması durumunda bile isteklerinin yerine getirilmeyeceği ve taleplerini ancak seçimlerde kullanacakları oylarla gerçekleştirebilecekleri” açıklamalarına yanıt olarak, ellerinde “5 milyondan yalnızca biri” yazılı dövizler taşıdı.

Sırp oyuncu Branislav Trifunovic, yaptığı konuşmada, protestoya katılanların sayısının gitgide artacağına işaret ederek Vucic’e halkın isteklerine kulak verme çağrısında bulundu.

Protestoya katılan emekli polis memuru Milan Jovanovic de “Protestoya on binlerce kişinin katılması, Sırbistan’ın aralık ayında kış uykusundan uyanması bana güç veriyor” dedi. (DIŞ HABERLER)