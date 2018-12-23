Lübnan, İsrail, Fas ve ABD'de 'sarı yelekliler' alanlara çıktı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail'in Tel Aviv kentinde, New York'ta, Fas'ta ve Hollanda'da sokaklara çıkan 'Sarı Yelekliler' Franda'daki eylemlere destek verdi ve hayat pahalılığına karşı zam taleplerini dile getirdi.

BEYRUT SOKAKLARINDA YÜZLERCE KİŞİ HAYAT PAHALILIĞINI PROTESTO ETTİ

Fotoğraf: Jihad Muhammad Behlok/AA

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta "Sarı Yelek" giyenlerin de aralarında bulunduğu yüzlerce yurttaş, ülkedeki ekonomik durumu ve hayat pahalılığını protesto etti.

Sosyal medyada yaklaşık bir haftadır "Sokağa iniyorum" sloganıyla süren çağrı üzerine Beyrut'un merkezindeki Şehitler Meydanı'nda gösteri düzenlendi.

Yurttaşlar, aylardır sonuç vermeyen yeni hükümeti kurma sürecinin yanı sıra ekonomik durumu ve hayat pahalılığını protesto etti.

"Köle kalmaya devam etmeyeceğiz", "Yoksulluktan dolayı gurbete giden babalarımızın geri gelmesini istiyoruz", "Yoksul yaşamak istemiyoruz", "Kamu mallarına yönelik yolsuzlukların önüne geçilmesini istiyoruz", "Mezhepçi partilerin düşürülmesi için referandum istiyoruz" yazılı pankartlar taşıyan yurttaşlar, sık sık "Halk rejimin düşmesini istiyor" sloganları attı.

Eyleme katılan vatandaşlardan Rabi Cafer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki yolsuzlukları ve hayat pahalılığını protesto için bir araya geldiklerini ifade etti. Ülkenin kuzeyindeki Trablus'ta hastane kapısında yaşamını yitiren Filistinli çocuğu hatırlatan Cafer, "Artık hastanelerin kapılarında ölmek istemiyoruz" dedi.

Cafer, aralarında çok sayıda sarı yelekli kişinin olduğunu ancak kendilerinin Fransa'daki gösterilerle bağlantılı olmadığını söyledi.

Eyleme katılan Ali Fahreddin de ülkedeki ekonomik duruma ve bunun için gerekli adımları atmayan siyasi partilere karşı tepkili olduklarını vurguladı.

Şehitler Meydanı'nda bir süre sloganlar eşliğinde eylemlerini sürdüren yurttaşlardan bazıları, daha sonra yakındaki Riyad Sulh Meydanı'na yürüyerek, gösterilerine orada devam etti.

Lübnan'ın Trablus kentinde geçen hafta 3 yaşındaki Filistinli Muhammed Mecdi Vehbi'nin, hastane ücreti ödenemediği için öldüğü iddiası protestolara neden olmuştu. Lübnan Sağlık Bakanlığı ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden Filistinli çocuğun tedavisinin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) tarafından üstlenildiğini ve çocuğun gerektiği şekilde hastaneye alındığını belirtmişti. Açıklamada ayrıca, sosyal medyada yayımlanan paylaşımların doğruluğunun araştırılması ve gerçeği yansıtmayan iddialarla kamuoyunu yanlış bilgilendirmeme husunda temkinli olunması istenmişti.

İSRAİL'DE NETANYAHU İSTİFAYA ÇAĞRILDI

Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

İsrail’de, bir grup “Sarı Yelekli” gıda sektörü başta olmak üzere ülkedeki hayat pahalılığını protesto etti. Tel Aviv’de toplanan yaklaşık 300 yurttaş, hayat pahalılığı nedeniyle hükümeti hedef alan sloganlar attı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun resminin yer aldığı “Suç Başbakanı” yazılı pankartlar açılırken, Netanyahu istifaya çağırıldı.

Farklı yaş gruplarından yurttaşlar sık sık “Bibi (Netanyahu) eve git” sloganı attı.

Eyleme katılan 52 yaşındaki Nathalie Slama, 30 yıl önce Fransa’dan ailesini geride bırakarak İsrail’e geldiğini belirterek ülkedeki pahalılıktan dolayı birçok ürünü alamadıklarını ve yaşam standardından fedakarlık yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Öğretmenlik yaptığını aktaran Slama, hayat pahalılığı nedeniyle 12 yaşındaki kızının Fransa’ya dönmeyi düşündüğünü belirtti. Slama, “Bu ülkede 30 yıl yaşadıktan sonra kızımın Fransa’ya dönüp orada yaşadığını görmek istemiyorum. Bu benim için kesinlikle kabul edilemez” dedi.

Başbakan Netanyahu’nun hayat pahalılığının önüne geçmek için hiçbir şey yapmadığını ifade eden Slama, hükümetin kendilerine çok az çocuk yardımı yaptığını dile getirdi.

İsrail, dünyada hayat pahalılığının en yüksek olduğu ülkelerin arasında gösteriliyor. Bu yıl yapılan bir araştırmaya göre, Tel Aviv birçok Avrupa başkentini geride bırakarak dünyanın en pahalı şehirleri arasında 9. sırada yer aldı.

FAS'TA KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI ZAM İSTEDİ

Fas'ta Fransa'daki protestoların simgesi olan sarı yelekleri giyen bir grup kamu ve özel sektör çalışanı "maaşlarının iyileştirilmesi" talebiyle eylem düzenledi.

Faslı Teknisyenler Birliği Sendikası Başkan Yardımcısı Zuheyr İskaribeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı bakanlıklar ile kamu ve özel kurumlarda çalışan teknisyenlerin iş yerlerinde sarı yelekler giyerek eylem yaptığını belirtti.

Yurttaşların hükümetten durumlarının iyileştirilmesi ve maaşlarının artırılmasını istediğini aktaran İskaribeh, sarı yelek eyleminin yarın da süreceğini ifade etti.

Hükümet ile yapılan diyalog görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine bu eyleme gidildiğini söyleyen İskaribeh, taleplerinin karşılanmaması halinde bu ayın 19 ve 20'sinde bazı göstericilerle birlikte greve gideceklerini kaydetti.

Fas resmi makamlarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

NEW YORK'TAN PARİS'TEKİ PORTESTOLARA DESTEK

Fotoğraf: Atılgan Özdil/AA

New York'taki Fransa Başkonsolosluğu önünde toplanan ''Sarı Yelekliler'' Paris’teki protestolara destek gösterisi düzenledi. '

'Sarı yelek" giyen bir grup yurttaş, Fransa'nın New York Başkonsolosluğu önünde toplandı. Ellerinde Fransızca ve ve İngilizce 'Bütün işçiler arasında dayanışma'' yazılı dövizler taşıyan yurttaşlar, Paris’te 5 haftadır süren protestolara destek verdi.