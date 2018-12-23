Samsun Büyükşehir Belediyesine 'ağaçlarımıza dokunma' çağrısı

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Adalet Mahallesi’nde, halkın nefes alabileceği doğal park alanı içindeki ağaçların kesilerek Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmek istenmesine halk tepkili.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin aldığı kararla alandaki ağaçların kesmek üzere mahalleye gelen belediye ekiplerine halk izin vermedi.

Mecliste alanın tahisisi ve ağaç kesimine ilişkin karar alınırken meclis üyelerinin karar verilen yer ile ilgili bilgilerinin olmadığı ancak yeri öğrenince meclis üyelerinin pişmanlık duydukları belirtildi.

'BU KARARDAN VAZGEÇİN'

Orta Karadeniz Ekoloji Birliği’nin çağrısıyla Adalet Mahallesi’nde yapılan basın açıklamasında konuşan Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Mehmet Özdağ, eğitime yatırım yapılmasını savunduklarını ancak eğitime yatırım adı altında yaşam alanlarının ranta açılmasına, yok edilmesine karşı çıktıklarını söyledi.

Özdağ, yetkililerin kent planlamasına ve kamu çıkarına aykırı olan bu karardan vazgeçmesini istediklerini belirtti. Mahalle halkından bir kadın yurttaş ise beton yığınları içindeki ağaçlık alanın mahallenin nefes alanı olduğunu anlatarak “Okulu daha uygun bir yere yapsınlar” dedi.

Mahalleliler Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin bu karardan derhal vazgeçmesini isteyerek yaşam alanlarına sonuna kadar sahip çıkacaklarına vurgu yaptılar. (Samsun/EVRENSEL)