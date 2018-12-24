Hepinize Nursan işçileri adına çok ‘teşekkür’ ederim!

Nursan’dan bir işçi

Payas/Hatay

Selamun aleyküm. Buradan sözlerime başlamadan önce Nursan mağduru arkadaşlarımı selamlar, tek yardımcıları Allah’tan sabırlarını daim etmelerini diler, haklarını alamadan vefat etmiş, haklarıyla toprağa gömülmüş arkadaşlarıma da Allah’tan rahmet diler, mekanları cennet olsun derim.

Arkadaşlar koskoca bir yıl daha gelip geçti. Nasıl geçtiğini bir biz biliriz. Acı, çile, darlık, yokluk içinde bir yıl. Ama yine bir seçim geldi ve yine birileri bizi hatırlayacak.

Nursan kapandıktan sonra 3. seçim geldi. Ortalıkta 4 sene hiç gözükmeyen ve seçim arifesi çok şirin olan vekiller ve belediye başkan adayları; biz Nursan işçileri hâlâ mağduruz ve haklarımızı alamadık. Bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sizlere yani siyasi ve devletin en büyük yetkililerine bizi görmediğiniz, duymadığınız ve sorunumuzu çözmediğiniz için teşekkür ediyor ve hatta haklarımız alamayıp mağdur olduğumuz için sizden özür diliyoruz!

Yahu biz Nursan işçileri olarak hep yazdık “Mağduruz, çok borçlandık, bankalar arkadaşlarımızın evleri arabalarına el koydu. Esnaftan kaçarak, saklanarak eve geliyoruz” diye. “Çocuklarımız bizi görüp de bir şey istemesin diye kendi evimize geç saatlerde giriyoruz. Çocuklarımızın gözlerine bakamıyoruz. Ev sahiplerinin yüzüne bakamaz olduk” diye. Bunları sizlere anlattığımız için sizlerden özür diliyoruz. Çünkü hiç birinizde bunları anlayacak ne vicdan, ne de merhamet var.

Bizim bugüne kadar yatan sigorta primlerimiz de silindi. Bunu ilk fabrika kapanıp da bugüne kadar kabul edip, bugünden sonra, yani 2 sene sonra mahkeme devam etmesine rağmen silen ve olunan muayene ücretleri, emekli olmuş arkadaşlarımızın maaşlarını ve rapor almış arkadaşlardan da rapor paralarını geri isteyen SGK müdürleri ve müfettişlerine de teşekkür ederim!

Ve içime dert olan en büyük şey de dönemin kaymakamlarına yadım istemeye gittiğimizde “Sigortanız yatıyor size yardım edemeyiz” diyenler. Ben o dönem kışı eski elbiselerimizi yakarak geçirmiştim. O kaymakamlara ve valilere de teşekkür ederim! Ve en önemlisi dönemin 10 Hatay milletvekiline ve ondan fazla belediye başkanına da teşekkür ederim! Bizimkisi bir umuttu, biz o kurduğumuz çadırlara her gelen o vekillere, başkanlara inanmıştık ve eve geldiğimizde çocuklarımız sorduğunda onların bize söylemiş olduğu yalanları biz de onlara söylemişiz. Yazıklar olsun!

NE OLMUŞTU?

Nursan vergi borcu nedeniyle 9 Aralık 2015 yılında üretimini durdurarak işçileri ücretsiz izne göndermişti. Nursan Holding bünyesindeki Nursan AŞ ve Nursan Metalürji fabrikalarında toplam 900 işçi çalışıyordu. Şirket yetkilileri, üretime “var olan ekonomik zorluklar” nedeniyle geçici olarak ara verildiğini açıklamışlardı. Ancak geçen 3 yıla rağmen fabrika tekrar açılmadı, işçiler işlerine geri dönemediği gibi alacakları da ödenmedi.