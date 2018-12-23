23 Aralık 2018 15:11
Son Düzenlenme Tarihi: 23 Aralık 2018 16:58

Erdoğan: Siz kadınları, çocukları tekmeleyerek götürüyorsunuz

Arnavutköy'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hitaben 'Siz kadınları, çocukları tekmeleyerek, sürükleyerek götürüyorsunuz' dedi.

Erdoğan: Siz kadınları, çocukları tekmeleyerek götürüyorsunuz

Fotoğraf: Murat Kula/AA

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    İstanbul Arnavutköy'de, toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya hitaben "Sen devlet terörü estiriyorsun. Siz kadınları, çocukları tekmeleyerek, askerinizle, polisinizle sürükleyerek götürüyorsunuz. Zalimsin zalim" dedi. Konuşmasında CHP'ye de yüklenen Erdoğan, "İdeolojisiyle taban tabana zıt adayları milletimizin karşısına çıkarmaya başladı. Lafa gelince demokratlığı kimseye bırakmazlar ama aslında faşizm bunların ruhlarına işlemiştir" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    'BELEDİYECİLİK BİZİM İŞİMİZDİR'

    "Belediyecilik bizim işimizdir, AK Parti'nin işidir. Arnavutköy'ün belde olduğu zamanlara gidelim. Yolunuz var mıydı? Şimdi adeta otoyol gibi duble yolunuz var. Medeni olmak farklı bir şey. 1994 yılında İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı seçildiğimde karşımda öyle bir manzara vardı ki insan düşmanına böyle bir muameleyi uygun görmez. Medeni bir Türkiye, medeni bir İstanbul varsa bu sayede var.

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    'FAŞİZM BUNLARIN RUHLARINA İŞLEMİŞTİR'

    "Bir ülke veya bir şehir en kötü nasıl yönetilir diye görmek istiyorsanız CHP'nin tarihine bakın. Son yıllarda derme çatma isimleri milletimizin karşısına çıkarmaya başladılar. Paslı demir yaldızlı boyayla boynamakla altın olmaz.

    Milletimiz bu cilanın altında neler olduğunu çok iyi biliyor. Şöyle azıcık bir kazıyınca CHP'nin gerçek yüzü, çirkef siyaset dili, milli ve manevi değerlerimize olan kini hemen ortaya çıkar. CHP kirliliktir, CHP susuzluktur, CHP çöp dağlarıdır, CHP yolsuzluktur, CHP yoksulluktur, CHP yasaklardır. Tarihten beri biz bunları tanırız.

    CHP, ideolojisiyle taban tabana zıt adayları milletimizin karşısına çıkarmaya başladı. Lafa gelince demokratlığı kimseye bırakmazlar ama aslında faşizm bunların ruhlarına işlemiştir."

    'YARGIDA GEREĞİ YAPILACAK'

    Erdoğan, Metin Akpınar ile Uğur Dündar ve Müjdat Gezen'i isim vermeden hedef gösterek şunları söyledi:

    "Bu CHP’nin yakası rozetli siyasetçileri yanında sanatçı yazar kılıklı borazanları var. Bunlardan 3’ü CHP’nin resmi yayın organı olan bir televizyonda benim ve Türkiye hakkında atıp tutmuşlar. Önce gergedan nesli deyip millete hakaret ederek işe başlamışlar, sonra her şey sandıkta çözülmez demişler. Sorsanız demokrat sanatçılar. Ama milletin iradesine zerre kadar saygıları yok. Şayet kendi istedikleri gibi demokrasi uygulaması olmazsa belki lideri yani beni ayaklarımdan asarlarmış. Ya hepiniz topunuz cellat olsa ne yazar. Biz şahadete inanmışız. Ama sizin imanınız yok ki onu konuşalım. Geçmişteki darbeleri hatırlatıp bakalım darısı kimin başına demişler. Bunların isimlerini vermeyeceğim yargıda gereği yapılacak. Sanatçı müsveddesi, bütün bunlar bunun bedelini ödeyecekler."

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    'NETANYAHU, SEN ZALİMSİN ZALİM'

    "Bugün bizim Filistinli mağdurlara karşı çıkmamızdan rahatsız olan İsrail Başbakanı iftiralarla saldırdı. Netanyahu denilen adam bizi Kıbrıs'ta işgalci olmakla suçluyor. Herhalde dili sürçtü. Kendilerinin Filistin'de işgalci olduklarını söyleyecekti.

    Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir, sen zalimlerin sesisin. Sen devlet terörü estiriyorsun. Siz kadınları, çocukları tekmeleyerek, askerinizle, polisinizle sürükleyerek götürüyorsunuz. Netanyahu, sen zalimsin zalim."

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