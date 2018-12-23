Ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının salı günü Marmara Bölgesi'nin genelinde 8-12 derece azalacağının ve mevsim normallerinin altına ineceğinin tahmin edildiği belirtildi.

İSTANBUL'DA SICAKLIK ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE 1-2 DERECE OLACAK

İstanbul’da, pazartesi günü 14 dereceye kadar yükselecek hava sıcaklığının çarşamba ve perşembe günleri 1-2 dereceye kadar düşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Soğuk ve yağışlı sistemin perşembe günü doğuya doğru hareket etmesinin beklendiği kaydedildi.

Salı günü, bölgede görülecek yağışların önceleri genellikle yağmur ve sağanak, zamanla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kar şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi.

Çarşamba günü ise Trakya çevreleri dışında görülmesi beklenen yağışların İstanbul’da hafif kar, Kocaeli ve Sakarya'da kar şeklinde olacağının tahmin edildiği bildirildi.

ANKARA İÇİN KAR VE DON UYARISI

Meteroloji, Ankara için kar ve don uyarısında bulundu. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi hava sıcaklıkları gündüz ve gece sıfırın altında olacak. Perşembe günü hava sıcaklığının gece -11, gündüz ise -7 olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ, EGE VE İÇ ANADOLU İÇİN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Batı Karadeniz’de salı günü yağmur şeklinde başlayacak yağışın sabah saatlerinden sonra yükseklerinden başlayarak kar yağışına dönüşeceği ve Bolu, Kastamonu, Düzce ve Karabük çevreleri ile Zonguldak, Bartın ve Sinop’un iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden başta Bolu Dağı geçişinde olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Ege’de salı günü yağmur şeklinde başlayacak yağış, öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Manisa’nın doğu ve yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüşecek.

İç Anadolu’nun kuzeybatısında da salı günü yağmur şeklinde başlayacak yağışların öğle saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde kar yağışına dönüşeceği belirtildi. (HABER MERKEZİ)