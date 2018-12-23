İstanbul'da hava sıcaklığı 1-2 dereceye kadar düşecek
Marmara Bölgesi'nde, pazartesi akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkili olması bekleniyor.
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının salı günü Marmara Bölgesi'nin genelinde 8-12 derece azalacağının ve mevsim normallerinin altına ineceğinin tahmin edildiği belirtildi.
İSTANBUL'DA SICAKLIK ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE 1-2 DERECE OLACAK
İstanbul’da, pazartesi günü 14 dereceye kadar yükselecek hava sıcaklığının çarşamba ve perşembe günleri 1-2 dereceye kadar düşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Soğuk ve yağışlı sistemin perşembe günü doğuya doğru hareket etmesinin beklendiği kaydedildi.
Salı günü, bölgede görülecek yağışların önceleri genellikle yağmur ve sağanak, zamanla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kar şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi.
Çarşamba günü ise Trakya çevreleri dışında görülmesi beklenen yağışların İstanbul’da hafif kar, Kocaeli ve Sakarya'da kar şeklinde olacağının tahmin edildiği bildirildi. (AA)