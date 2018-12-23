23 Aralık 2018 14:14Son Düzenlenme Tarihi: 23 Aralık 2018 14:21
Rusya'da bir madende patlama meydana geldi: 9 işçi hayatını kaybetti
Rusya’nın Perm bölgesi Solikamsk şehrindeki potasyum madeninde patlama meydana geldi. 9 işçi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: ARŞİV)
Fotoğraf: Lukas Kabon/EPA-EFE/AA
Rusya’nın Perm bölgesi Solikamsk şehrindeki potasyum madeninde patlama meydana geldi.
Rus TASS haber ajansına göre, Perm bölgesindeki Solikamsk şehrinde, 17 işçinin çalıştığı potasyum madeninde meydana gelen patlama sonucu dün yangın çıktı.
Maden ocağından 8 işçi kendi imkanlarıyla çıkarken 9 işçi duman nedeniyle mahsur kaldı.
Arama kurtarma çalışmalarında, maden ocağında mahsur kalan 9 madencinin cesedine bugün ulaşıldı. İşçilerin dumandan zehirlenerek öldüğü bildirildi.
Savcılık, madeni işleten şirket hakkında soruşturma başlattı. (Moskova/AA)