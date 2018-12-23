23 Aralık 2018 13:21
Son Düzenlenme Tarihi: 23 Aralık 2018 18:07

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve iktidara yakın medya organlarının hedef gösterdiği Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı.

GÜNCELLENDİ
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Ekran görüntüsü, 'Halktv' YouTube hesabının ilgili videosundan alınmıştır.

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    Katıldıkları televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilişkin olarak eleştirel ifadeler kullanan Metin Akpınar ile Müjdat Gezen, iktidar basınının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da hedefi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da hedef göstermenin ardından “İç savaş ve darbe çağrısı” iddiasıyla iki sanatçı hakkında soruşturma başlattı. Erdoğan, Akpınar ve Gezen için, “Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler. Bunun bedelini ödeyecekler. Bu ülkenin cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın. Şimdi git yargıda bedelini öde” ifadelerini kulanmıştı.

    ERDOĞAN 'GİT BUNUN BEDELİNİ YARGIDA ÖDE' DEMİŞTİ

    Fotoğraf: Murat Kula/AA

    Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, bugün Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurul’unda isim vermeden Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ı hedef aldı, "sanatçı müsveddeleri" olarak niteledi. Kendisini bu kişilerin medya üzerinden hedef aldığını öne süren Erdoğan, "Beni ipe götüreceklermiş. Senin her yerin sanatçı olsa ne olur? Bunun bedelini ödeyecekler. Şimdi git yargıda bedelini öde" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında yine Gezi direnişini hedef aldı. Gezi eylemlerinin "12 tane ağacın taşınması sebebiyle çıktığını" söyleyen Erdoğan "Esnaflarımızın dükkanlarını yağmaladılar, İstiklal Caddesi'nde dükkan bırakmadılar. Polisimize kurşun sıktılar, belediye otobüslerini yaktılar" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan, Arnavutköy’de düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada da Metin Akpınar ile Uğur Dündar ve Müjdat Gezen'i hedef gösterek şunları söyledi:

    "Bu CHP’nin yakası rozetli siyasetçileri yanında sanatçı yazar kılıklı borazanları var. Bunlardan 3’ü CHP’nin resmi yayın organı olan bir televizyonda benim ve Türkiye hakkında atıp tutmuşlar. Önce gergedan nesli deyip millete hakaret ederek işe başlamışlar, sonra her şey sandıkta çözülmez demişler. Sorsanız demokrat sanatçılar. Ama milletin iradesine zerre kadar saygıları yok. Şayet kendi istedikleri gibi demokrasi uygulaması olmazsa belki lideri yani beni ayaklarımdan asarlarmış. Ya hepiniz topunuz cellat olsa ne yazar. Biz şahadete inanmışız. Ama sizin imanınız yok ki onu konuşalım. Geçmişteki darbeleri hatırlatıp bakalım darısı kimin başına demişler. Bunların isimlerini vermeyeceğim yargıda gereği yapılacak. Sanatçı müsveddesi, bütün bunlar bunun bedelini ödeyecekler."

    'DARBE VE ÖLÜM TEHDİDİNDE BULUNDULAR' SUÇLAMASI

    Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar imzası ile yayınlanan yazılı açıklama şöyle:

    "Bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'un 160. Maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiş olup, keyfiyet tüm basın/yayın organlarına saygı ile duyurulur."

    AKPINAR VE GEZEN NE DEMİŞTİ?

    Akpınar, Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunuculuğunu yaptığı Halk Arenası programında politik eleştirilerde bulunurken ülkedeki kutuplaşmaya dikkat çekmişti. Akpınar, şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Bireylerin özgür iradesiyle geleceklerini tayin edebildikleri bir rejim demokrasidir. Bizim polarizasyondan bu kargaşadan kurtulabilmemizin tek çaresi de demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek ne ala kavga dövüş olmaz biz bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak her faşizmin olduğu gibi, karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki adı geçen başka liderlerin yaşadığı gibi kötü sonlar yaşayabilir ama bize yazık olur, biz harap oluruz."

    Müjdat Gezen ise “Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil” dediği için hükümete yakın medya organlarının hedefi haline gelmişti.

    YENİ AKİT'TEN MÜJDAT GEZEN'E HAKARET

    Yeni Akit'in Twitter paylaşımının ekran görüntüsü.

    Akpınar ve Gezen'e açılan soruşturmayı haberleştiren Yeni Akit, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Müjdat Gezen'i hedef alarak, "Pezevenk Müjdat'a da soruşturma açıldı" ifadelerini kullandı.

    (HABER MERKEZİ)

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