    • Erdoğan'ı eleştiren Metin Akpınar ile Müjdat Gezen gözaltına alındı

    Erdoğan'a yönelik eleştirel ifadeler kullanan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı. Akpınar ve Gezen ifade vermeye götürüldü.

    24 Aralık 2018 10:21
    Son Düzenlenme Tarihi: 24 Aralık 2018 11:53
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    Katıldıkları televizyon programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ilişkin eleştirel ifadeler kullanan Sanatçı Metin Akpınar ile Müjdat Gezen, iktidar basınının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da hedefi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da hedef göstermenin ardından “İç savaş ve darbe çağrısı” iddiasıyla iki sanatçı hakkında soruşturma başlattı. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, pazartesi sabah saatlerinde evine gelen polisler tarafından ifade vermek üzere adliyeye götürüldü.

    Erdoğan, Akpınar ve Gezen için, “Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler. Bunun bedelini ödeyecekler. Bu ülkenin cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın. Şimdi git yargıda bedelini öde” ifadelerini kullanmıştı.

    ERDOĞAN 'GİT BUNUN BEDELİNİ YARGIDA ÖDE' DEMİŞTİ

    Fotoğraf: Murat Kula/AA

    Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, pazar günü Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurul’unda isim vermeden Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ı hedef aldı, "sanatçı müsveddeleri" olarak niteledi. Kendisini bu kişilerin medya üzerinden hedef aldığını öne süren Erdoğan, "Beni ipe götüreceklermiş. Senin her yerin sanatçı olsa ne olur? Bunun bedelini ödeyecekler. Şimdi git yargıda bedelini öde" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında yine Gezi direnişini hedef aldı. Gezi eylemlerinin "12 tane ağacın taşınması sebebiyle çıktığını" söyleyen Erdoğan "Esnaflarımızın dükkanlarını yağmaladılar, İstiklal Caddesi'nde dükkan bırakmadılar. Polisimize kurşun sıktılar, belediye otobüslerini yaktılar" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan, Arnavutköy’de düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada da Metin Akpınar ile Uğur Dündar ve Müjdat Gezen'i hedef gösterek şunları söyledi:

    "Bu CHP’nin yakası rozetli siyasetçileri yanında sanatçı yazar kılıklı borazanları var. Bunlardan 3’ü CHP’nin resmi yayın organı olan bir televizyonda benim ve Türkiye hakkında atıp tutmuşlar. Önce gergedan nesli deyip millete hakaret ederek işe başlamışlar, sonra her şey sandıkta çözülmez demişler. Sorsanız demokrat sanatçılar. Ama milletin iradesine zerre kadar saygıları yok. Şayet kendi istedikleri gibi demokrasi uygulaması olmazsa belki lideri yani beni ayaklarımdan asarlarmış. Ya hepiniz topunuz cellat olsa ne yazar. Biz şahadete inanmışız. Ama sizin imanınız yok ki onu konuşalım. Geçmişteki darbeleri hatırlatıp bakalım darısı kimin başına demişler. Bunların isimlerini vermeyeceğim yargıda gereği yapılacak. Sanatçı müsveddesi, bütün bunlar bunun bedelini ödeyecekler."

    'DARBE VE ÖLÜM TEHDİDİNDE BULUNDULAR' SUÇLAMASI

    Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar imzası ile yayınlanan yazılı açıklama şöyle:

    "Bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'un 160. Maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiş olup, keyfiyet tüm basın/yayın organlarına saygı ile duyurulur."

    AKPINAR'IN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

    Sanatçı Metin Akpınar'ın avukatları Atilla Hekimoğlu, Burçin Hekimoğlu ve İrem Hekimoğlu tarafından yapılan açıklamada, "Programda konuşulan konular, özellikle bazı medya organlarınca kamuoyuna farklı şekilde yansıtılmış ve sanki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hedef alınmış gibi bir algı yaratılmak istenmiş, bu vesileyle de konunun hem kamuoyuna hem de Cumhurbaşkanı'na yanlış aksettirilmesine neden olunmuştur." denildi.

    Açıklamada, Akpınar'ın 21 Aralık'ta konuk olduğu Halk TV'de yayınlanan "Halk Arenası" programında konuşulan konuların çok yanlış anlaşıldığı ve birtakım üzücü, hatalı çıkarımlar yapıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

    "Programda konuşulan konular, özellikle bazı medya organlarınca kamuoyuna farklı şekilde yansıtılmış ve sanki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hedef alınmış gibi bir algı yaratılmak istenmiş bu vesileyle de konunun hem kamuoyuna hem de Cumhurbaşkanı'na yanlış aksettirilmesine neden olunmuştur. Konunun, kamuoyunca, olduğundan farklı anlaşılmaması arzusunu taşımakla beraber, toplumu gerçek dışı haberlerle yanlış yönlendiren söz konusu medya organları ve sorumluları hakkında da hukuki yollara başvurulacağını saygıyla duyururuz."

    AKPINAR VE GEZEN İFADE VERMEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Metin Akpınar

    Fotoğraf: Yüksel Koç/DHA

    Metin Akpınar'ın ve Müjdat Gezen'in Kadıköy'deki evlerine pazartesi sabah saatlerinde polis ekibi geldi.

    Polislerin içeriye girmesinin ardından Akpınar tek başına dışarıya çıktı. Akpınar, "Savcı Bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz" dedi.

    Akpınar, polis aracıyla Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. Müjdat Gezen de ifadesi alınmak üzere  Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. Polis aracına binmeyi kabul etmeyen Gezen kendi aracıyla adliyeye gitti.

    Odatv’ye konuşan Müjdat Gezen “Savcıya gidiyorum. İfade vereceğim. Benim söylediğim şey belli. Biraz sonra savcılıkta da söyleyeceğim. Yalnız Recep Tayyip Erdoğan’a değil hiç kimseye, benim vatanseverliğimi yargılama hakkı vermiyorum” dedi.

    YARKADAŞ: MORALLERİ ÇOK İYİ

    Kartal Adliyesi’nde bulunan CHP Eski Milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından “Metin Akpınar'ın ardından Müjdat Gezen de adliyeye getirildi. Metin Akpınar ve Gezen'in Örgütlü Suçlar ve Anayasal Suçlar Bürosu'nda ifadesi alınacak. Metin Akpınar ile görüştüm. Morali çok iyi. Herkese selam söyledi. Şu an savcıyı bekliyor Metin Abi...” diye yazdı. Yarkadaş diğer paylaşımında da “Saat 11.20'de Sanatçı Müjdat Gezen de polis eşliğinde Anayasal Suçlar Bürosu'na getirildi. Müjdat Abi'nin de morali iyi. Yanında Avukat Celal Ülgen var. Müjdat Abi de selamlarını iletti soranlara. 80 yaşındaki sanatçılara reva görülen bu muamele demokrasi çıtamızı gösteriyor” ifadelerini kullandı.

    AKPINAR VE GEZEN NE DEMİŞTİ?

    Akpınar, Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunuculuğunu yaptığı Halk Arenası programında politik eleştirilerde bulunurken ülkedeki kutuplaşmaya dikkat çekmişti. Akpınar, şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Bireylerin özgür iradesiyle geleceklerini tayin edebildikleri bir rejim demokrasidir. Bizim polarizasyondan bu kargaşadan kurtulabilmemizin tek çaresi de demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek ne ala kavga dövüş olmaz biz bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak her faşizmin olduğu gibi, karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki adı geçen başka liderlerin yaşadığı gibi kötü sonlar yaşayabilir ama bize yazık olur, biz harap oluruz."

    Müjdat Gezen ise “Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil” dediği için hükümete yakın medya organlarının hedefi haline gelmişti.

    YENİ AKİT'TEN MÜJDAT GEZEN'E HAKARET

    Yeni Akit'in Twitter paylaşımının ekran görüntüsü.

    Akpınar ve Gezen'e açılan soruşturmayı haberleştiren Yeni Akit, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Müjdat Gezen'i hedef alarak, "Pezevenk Müjdat'a da soruşturma açıldı" ifadelerini kullandı.

    (HABER MERKEZİ)

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