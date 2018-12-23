Erdoğan, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ı hedef aldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, isim vermeden Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ı hedef aldı, "sanatçı müsveddeleri" olarak niteledi. Kendisini bu kişilerin medya üzerinden hedef aldığını söyleyen Erdoğan, "Beni ipe götüreceklermiş. Senin her yerin sanatçı olsa ne olur? Bunun bedelini ödeyecekler. Şimdi git yargıda bedelini öde" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında yine Gezi direnişini hedef aldı. Gezi eylemlerinin "12 tane ağacın taşınması sebebiyle çıktığını" söyleyen Erdoğan "Esnaflarımızın dükkanlarını yağmaladılar, İstiklal Caddesi'nde dükkan bırakmadılar. Polisimize kurşun sıktılar, belediye otobüslerini yaktılar" ifadelerini kullandı. Erdoğan Gezi üzerinden Kılıçdaroğlu'ya da yüklendi, "Bunlar mı vatansever? Bunlar mı milliyetperver? Bunların arkasında duranları siz nasıl savunuyorsunuz? Sen ana muhalefetin başı olsan ne yazar, olmasan ne yazar" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurulu toplantısında konuşan Erdoğan, Senegal, Lübnan, Endonezya, Gana gibi ülkelerle olan ilişkilerden örnekler verdi. Erdoğan ayrıca Endonezya'da meydana gelen Tsunami'de hayatını kaybedenler için baş sağlığı diledi.

AKPINAR VE GEZEN NE DEMİŞTİ?

Halk TV’de yayınlanan Halk Arenası programına, Müjdat Gezen’le birlikte konuk olan Metin Akpınar şunları söylemişti: “Kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek, kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak her türlü faşizm olur. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler…”

Müjdat Gezen ise “Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil” dediği için hükümete yakın medya organlarının hedefi haline gelmişti. (HABER MERKEZİ)