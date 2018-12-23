Tutuklu Şair Çomak’tan yeni yıl mesajı: İyilik kadar dirençli olun

Tutuklu Şair İlhan Sami Çomak, yeni yıl mesajı gönderdi. 24 yıldır cezaevinde olan Çomak mesajında, “Herkesin iyilik kadar dirençli olmasını diliyorum” dedi.

Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden, kız kardeşi aracığıyla yeni yıl mesajı gönderden Çomak’ın mesajı şöyle:

“Topladım çünkü hayat perdesini gün

içeri doldu

Boşluk ses verdi.

Ağlasam bulutlar yapraklanacak ve

kanatlanacak sevgim”

Yeni bir yıla gireceğiz. Ama “yeni” olan hiçbir şey buraya uğramıyor doğrusu!

Hayat tembeldir burda! Çok tembel! Ne ki yeterli duygum var bu tembelliğe karşı: Doğruya sevgi ve sempatiyle bakıp sahip çıkmak, yanlış ve kötü olana öfke biriktirmek… Çalışıp üreterek güzel insanlara, iyiye ve iyiliğe ölçüyle, ağzımı yüzümü yıkayan bir edeple yaklaşmak…

Hayat cimridir burda! İyi ve güzel insanların gözlerindeki ışığı hatırlayarak günümü aydınlatıyor ve çoğalıyorum ben de.

Sevgim böyle kanatlanıyor.Yani sizler sayesinde.

İyilik bildiğimizden daha büyük, birbirimize duyurduğumuzdan daha kalıcı. Mutluluk asla hep başka yerde değil. Hemen yanıbaşımızda! Daha dikkatli bakalım, sade olalım lütfen!

Herkesin iyilik kadar dirençli olmasını diliyorum.

Hepinizin, tüm insanların yeni yılını kutluyorum.”

İLHAN SAMİ ÇOMAK KİMDİR?

İlhan Sami Çomak, 1973 yılında Bingöl Karlıova’da doğdu. 1994 yılında yoğun işkenceler gördüğü bir gözaltı süresinden sonra tutuklanarak İstanbul’daki Bayrampaşa Cezaevine konuldu. Yargılanması, polisin işkenceyle düzenlediği ifade tutanakları esas alınarak, Devlet Güvenlik Mahkemesinde gerçekleşti. Somut hiçbir delil olmadan, 2000 yılında müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtayın cezasını onamasının ardından AİHM’ye başvurdu. AİHM, 2007’de aldığı kararla İlhan’ın adil yargılanmadığına ve yargılanmamın yenilenmesine hükmetti. Çomak 2013’te yeniden yargılanmaya başladı. 5 Ekim 2016’da İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Çomak hakkında eski hükmü olan müebbet hapis cezasını onayladı.

24 yıldır cezaevinde olan İlhan Sami Çomak’ın Gitmeler Çiçek Kurusu, Açık Deniz, Günaydın Yeryüzü ve Kedilerin Yazdığı İlahi, Dicle’nin Günlüğü, Yağmur Dersleri ve Bir Sabah Yürüdüm adlı şiir kitapları bulunuyor.

İlhan Sami Çomak’a mektup ya da yılbaşı kartı göndermek isteyenler için adres

Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi

F-9 Alt Bölüm

Silivriİstanbul. (İstanbulEVRENSEL)