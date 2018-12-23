Konya’da kurulmak istenen termik santrale bölge halkı tepki gösteriyor

Konya'nın Karapınar ile Karaman'ın Ayrancı ilçeleri arasına 5 bin megavatlık termik santrali kurulmak isteniyor. Termik santral, Cumhurbaşkanlığı'nın 2019 yılı yatırım programına alındı.

Bölge halkı, arazilerine termik santral kurulacak olmasına tepki gösteriyor.

Fotoğraf: DHA

'SONDAJLAR YAPILDI'

Cumhurbaşkanlığı'nın 2019 yılı yatırım programlarına alınan termik santralin kurulmak istenmesi, bölge halkını tedirgin etti. Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, kömür havzasının yüzde 60'ının Ayrıncı sınırlarında olduğunu belirtti. Büyükkarcı, “İnsana, tarıma ve çevreye etkisi ne olacaktır? Bunları devlet olarak biz düşünmek zorundayız. Halkımıza bu bilgilendirmeyi de yapmak zorundayız. Şu anda çalışma devam ediyor. Sondajlar yapıldı. 2019 programına alındığını biliyoruz, daha geniş bir bilgi sahibi değiliz” diye konuştu.

Fotoğraf: DHA

'BİR YERE GİDEMEYİZ'

Termik santralin yapılmasının planlandığı Ambar köyünün muhtarı İsmail Beydilli de santral kurulduğu taktirde arazilerinin zarar göreceğini ve köyü terk etmek zorunda kalacaklarını söyledi. Beydilli, “Köyümüze santral kurulmak isteniyor. Biz buna karşıyız. Arazilerimiz elimizden gidecek. Bizim köyümüzde zaten yaşlı bir nüfus var. Biz bir yere gidemeyiz. Buraya kuyular açtılar, ölçümler yapıldı. Bu alan köyümüze 1 kilometre mesafededir. Santrallerin zararı olduğunu televizyonlardan görüyoruz. Biz halk olarak istemiyoruz. Biz zararlı olduğunu düşünüyoruz, dağlarda ot da olmayacak” dedi. (Konya/DHA)