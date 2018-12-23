AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya cevap

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Çelik, “İsrail’de hakkında yürütülen soruşturmalarda dolandırıcılıkla suçlanan Binyamin Netenyahu, uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor, Cumhurbaşkanımıza ve ordumuza saldırarak gerçekleri örteceğini zannediyor” yazdı.

Ekran Görüntüsü: Twitter

DIŞİŞLERİ BAKANI DA ERDOĞAN-NETANYAHU ATIŞMASINA KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Netanyahu modern zamanların soğukkanlı katili, binlerce masum Filistinlinin katledilişinin sorumlusudur" ifadesini kullandı.

Ekran Görüntüsü: Twitter

NE OLMUŞTU?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün katıldığı bir etkinlikte, “Yere yıktığın düşmanını tekmeleme, sen İsrail'deki Yahudi değilsin. Zira onlar yere devirdikleri bırak erkeği, kadını, çocuğu bile tekmelerler. Biz Müslümana ne yakışır? Alicenaplık yakışır. Biz mağdur, mazlum durumunda olana tekmeyi atmayız” demişti.

Bu sözler üzerine İsrail’den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Erdoğan’a yanıt verdi. Netanyahu sosyal medya hesabı üzerinden, “Erdoğan bize vaaz vermesin” ifadelerini kullanmıştı. (HABER MERKEZİ)