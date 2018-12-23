Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı, 2 işçi öldü, 16 yaralı
Niğde’de tarım işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkıp bir evin duvarına çarptı. Kazada, 2 işçi öldü, 16 işçi de yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Niğde merkeze bağlı Gölcük beldesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı.
Patates hasadında çalışan işçileri taşıyan Ahmet Bayram yönetimindeki 51 HF 111 plakalı minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarptı. Kazada, işçilerden Songül Demirtaş ve Reyhan Dündar hayatını kaybetti. 16 işçi de yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. (Niğde/DHA)
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