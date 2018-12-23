Endonezya’daki tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 430'a çıktı

Endonezya’da Sunda Boğazı’nda meydana gelen tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 430'a çıktı, 159 kişi kayıp.

DHA'da yer alan habere göre, aktif volkanlarıyla, ‘Pasifik Ateş Çemberi’ içerisinde yer alan Endonezya’da Sumatra ve Cava Adası arasındaki Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 430'a, yaralı sayısı bin 459'a yükseldi. 159 kişinin de hala kayıp olduğu bildirildi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, 600’den fazla konutun, 400’den fazla bot ve geminin de zarar gördüğünü, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının, ekiplerin tsunaminin en sert vurduğu bölgelere ulaşmasıyla daha da artabileceğini duyurdu.

Fotoğraf: Adi Weda/EPA/AA

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ise halka, boğaz etrafındaki kıyı şeridinde faaliyette bulunulmaması uyarısı yaptı.

BMKG ayrıca, bölgedeki Anak Krakatau Yanardağı'nda dün gece meydana gelen volkanik patlama sonrası su altında oluşan toprak kaymasının tsunamiye neden olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

Fotoğraf: Dian Triyuli Handoko/EPA/AA

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Tsunaminin etkilendiği bölgelerde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sahil şeridindeki birçok turistik alanın tsunamiden olumsuz etkilenmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Fotoğraf: Dian Triyuli Handoko/EPA/AA

NE OLMUŞTU?

Anak Krakatau Yanardağı'ndaki faaliyetlerin artması üzerine eylül ayında, bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti.

28 Eylül'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide, 2 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, 1500'e yakın kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

“Pasifik Ateş Çemberi” olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te, 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucunda bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti. (HABER MERKEZİ)