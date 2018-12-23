Kopan elektrik teli yolda yürüyen vatandaşın üzerine düştü
Gebze’de, kopan elektrik teli yolda yürüyen Ömer Altun'un üzerine düştü. Akımına kapılan Altun'un vücudunda 3'üncü derece yanık oluştu.
Fotoğraf: DHA
Kocaeli Gebze Mevlana Mahallesi'nde, sokakta bulunan elektrik direğindeki trafonun patlaması sonucu elektrik teli koptu.
Elektrik teli, yolda yürüyen Ömer Altun'un üzerine düştü. Altun’un vücudunda yanıklar oluştu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Altun'u Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Ömer Altun, burada yapılan müdahalenin ardından yanık ünitesinin bulunduğu Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Vücudunda 3'üncü derece yanıklar oluşan Ömer Altun ameliyata alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Kocaeli/DHA)
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