Urfa’da düğünde havaya ateş açıldı: 11 yaralı

Urfa Balkatan Mahallesi'nde sokakta düzenlenen düğüne katılan davetlilerden bazıları av tüfeği ve tabancalarla havaya ateş açtı.

Bu sırada henüz kimliği bilinmeyen kişi tarafından havaya ateş açılması sonucu tüfekten çıkan saçmalar, alanda bulunan 11 kişiye isabet etti.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 11 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Acil servise alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ise tüfeği ateşleyen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. (Urfa/DHA)