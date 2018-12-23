Bahçelievler D-100 Karayolu'nda kaza: 1 yaralı

İstanbul Bahçelievler, D-100 Karayolu Edirne istikametinde gece saat 03:30 sıralarında kaza meydana geldi. 25 PF 649 plakalı otomobil sürücüsü arıza nedeniyle aracını Bahçelievler mevkiinde durdurup yardım beklemeye başladı. İddiaya göre, arkadan gelen ve plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil ise arızalanan aracı son anda fark etti. Direksiyonu sola doğru çeviren otomobil sürücüsü önünde seyreden motosiklete çarptı.

Otomobil sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü de yere düşüp yaralandı. Arkadan gelen 34 KR 2578 plakalı otomobil de motosikleti altına aldı.

Olay yerindeki vatandaşlar, motosiklet sürücüsüne yardıma koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan otomobil sürücüsünün kullandığı aracın plakasını tespit etmek için çalışma başlattı. Kazaya karışan otomobil ve motosiklet ile arızalanan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. (İstanbul/DHA)