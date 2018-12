Trump: Türkiye gibi ülkeler IŞİD'in çaresine bakmalı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Trump "Türkiye gibi diğer ülkeler IŞİD'den geri kalan ne varsa onun çaresine bakmalı. Eve dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Suriye ile ilgili çeteler, uyuşturucu, insan kaçakçılığı ve benzeri haberler sahte" diyen Trump, sınır güvenliği konusunda müzakere edildiğini söyledi. Trump "Başkan olduğumda IŞİD vahşileşiyordu. Şimdi ise IŞİD büyük oranda yenildi ve Türkiye gibi diğer ülkeler IŞİD'den geri kalan ne varsa onun çaresine bakmalı. Eve dönüyoruz" dedi.

I am in the White House, working hard. News reports concerning the Shutdown and Syria are mostly FAKE. We are negotiating with the Democrats on desperately needed Border Security (Gangs, Drugs, Human Trafficking & more) but it could be a long stay. On Syria, we were originally...