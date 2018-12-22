Trump: Türkiye gibi ülkeler IŞİD'in çaresine bakmalı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Trump "Türkiye gibi diğer ülkeler IŞİD'den geri kalan ne varsa onun çaresine bakmalı. Eve dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Suriye ile ilgili çeteler, uyuşturucu, insan kaçakçılığı ve benzeri haberler sahte" diyen Trump, sınır güvenliği konusunda müzakere edildiğini söyledi. Trump "Başkan olduğumda IŞİD vahşileşiyordu. Şimdi ise IŞİD büyük oranda yenildi ve Türkiye gibi diğer ülkeler IŞİD'den geri kalan ne varsa onun çaresine bakmalı. Eve dönüyoruz" dedi.

I am in the White House, working hard. News reports concerning the Shutdown and Syria are mostly FAKE. We are negotiating with the Democrats on desperately needed Border Security (Gangs, Drugs, Human Trafficking & more) but it could be a long stay. On Syria, we were originally... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 Aralık 2018

IŞİD'LE MÜCADELE ÖZEL TEMSİLCİSİ MCGURK İSTİFA ETTİ

Trump yönetiminin salı günü Suriye'deki ABD askerlerini ve diplomatlarını çekeceğini duyurması Washington'da tartışmalara yol açtı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün bağlı olduğu ABD Dışişleri Bakanlığındaki görevinden ayrıldığı bildirildi.

McGurk'ün, kısa süre önce bakanlıkta yapılan bir toplantıda, "Suriye'den ayrılmanın mantıksız olacağını" söylediği ifade edilirken, Özel Temsilcinin, Trump'ın Suriye'den çekilme kararına katılmadığı gerekçesiyle istifa mektubunu Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya verdiği kaydedildi. (HABER MERKEZİ)

ABD askerleri Suriye'den çekiliyor

ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin sorular ve yanıtları