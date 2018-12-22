Kadıköy'de gözaltına alınan CHP'li 7 kişi serbest bırakıldı
Kadıköy'de 17-25 Aralık bildirisi dağıttıkları sırada gözaltına alınan 7 CHP üyesi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Fotoğraf Barış Yarkadaş'ın Twitter paylaşımından alınmıştır
Kadıköy'de 17-25 Aralık bildirisi dağıttıkları sırada gözaltına alınan CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Gençlik Kolları Başkanı Berkay Tapan ve gençlik kolu yöneticisi 7 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş Twitter'dan yaptığı paylaşımda gözaltına alınanların serbest bırakıldığını duyurdu.
Kadıköy İskele Polis Merkezi'ndeki ifadelerinin ardından serbest bırakılan CHP Gençlik Kolları Üyesi yedi arkadaşımızla karakolun önündeyiz. Bir kez daha "Yolsuzlukları anlatmak suç değildir. Gözaltıların hukuki meşruiyeti yoktur" diyoruz. pic.twitter.com/ee4uS3mGnM— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 22 Aralık 2018
Yarkadaş dağıtılan bildiriyi de hesabından şu ifadelerle paylaştı:
2- İlçe Başkanımız Ali Narin, gözaltına alınan arkadaşlarımız Berkay Tapan, Ali Yiğit Karaca, Sitemay Gelirli, Atahan Esen, Deniz Altan, İzem Benzer ve Taner Onat Özden'i karakolda ziyaret etti. Ben de karakola gidiyorum. Arkadaşlarımız bu bildiriyi dağıttığı için gözaltında. pic.twitter.com/onqoTz69NH— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 22 Aralık 2018
(HABER MERKEZİ)