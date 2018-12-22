Kadınlar, Flormar direnişinin 222. gününde her yerde eylem yaptı

Petrol İş Sendikasında örgütlenmek istedikleri için işten atılan çoğu kadın, 132 Flormar işçisine kadınlardan destek devam ediyor. Direnişin 222. gününde birçok ilde kadın platformları, Flormar mağazaları önünde eylem yaparak Flormar yönetimini protesto etti.

Flormar’da sendikalı oldukları için işten atılan çoğu kadın 132 işçinin direnişi 222’nci gününde. Ekmek ve Gül'ün hazırladığı habere göre, Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu, direnişteki işçilerle dayanışmak amacıyla 22 Aralık'ta ülkenin dört bir yanında Flormar mağazaları önünde eylem yaptı.

İSTANBUL: TÜM İŞÇİLER DÖNENE KADAR

Fotoğraf, Kadınlar Birlikte Güçlü Platformunun Twitter hesabından alınmıştır

İstanbul’da Kadınlar Birlikte Güçlü’nün çağrısıyla Kadıköy’deki Flormar mağazası önünde bir araya gelen kadınlar, Flormar ve Yves Rocher’ın işçi ve kadın düşmanı tutumunu protesto etti. Tüm işçiler sendikalı olarak işe dönene kadar boykota devam edeceklerini söyleyen kadınlar, “İşçilerin yasal hakkı olan sendikalı olma hakkını engelleyemezsiniz. Hakları için iş bırakma eylemi yapan işçileri yasa dışı iş bıraktılar gibi uydurma gerekçelerle suçlayamazsınız. Bu yaptığınız yasa dışıdır. Bu hukuksuzluğu bir an önce sonlandırın ve işçileri işlerine geri alın” dedi.

ANKARA KADIN PLATFORMU: ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ

Fotoğraf, Kadınlar Birlikte Güçlü Platformunun Twitter hesabından alınmıştır

Ankara Kadın Platformu’nun çağrısıyla Atatürk Bulvarı üzerindeki Flormar mağazası önünde buluşan kadınlar, Flormar ve Yves Rocher ürünlerini boykot etme çağrısı yaptı. Kadınların açıklaması şöyle: Flormar işçileri tam 222 gündür fabrika önünde direnişte. Gece gündüz, sıcak ayaz, demeden hakkının peşinden giden, umut olan, yüreklere su serpen, organize kötülüklerin karşısında dimdik duran Flormar işçililerine, selam olsun. Ankara Kadın Platformu olarak, direnen Flormar işçisin yanında olduğumuzu bir kez de burada dile getirmek için geldik. Haklı mücadelelerinde, tüm Flormar işçilerinin sesini Ankara’ya ve tüm Türkiye’ye yeniden ulaştırmak için üzerimize düşen ne varsa yapacağımızın sözünü veriyoruz. Yaptığınız yüzde 70 indirimlerde işçilerin daha fazla çalınan emeği, ucuz ojelerinizde işçi kadınların alın teri var. Bir yandan kadınlar üzerinden reklam yaparken, diğer yandan kadınların en temel haklarına saldıran Flormar’ı ve Yves Rocher’i boykot ediyoruz. Tüm kadınları da boykot etmeye davet ediyoruz. Flormar direnişini dayanışma ile büyütüyoruz.

İZMİR KADIN PLATFORMU: DAYANIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Fotoğraf, Kadınlar Birlikte Güçlü Platformunun Twitter hesabından alınmıştır

İzmir Kadın Platformunun çağrısıyla Alsancak’ta bulunan Flormar önünde eylem yapan kadınlar da “Tüm işçiler işlerine sendikalı olarak ve tüm haklarıyla iade edilene dek dayanışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Kadınların açıklaması şöyle: “15 Mayıs 2018’de başlayan fabrika önündeki direniş, işçilerin halayları, sloganları, dik duruşu, ulusal ve uluslararası dayanışma ile devam ediyor. Direniş fabrika yönetiminin, polisin ve kaymakamlığın tüm engellemelerine, baskılarına ve soğuklara rağmen kararlılıkla ve inatla sürüyor. Biz kadınlar Flormar direnişinin yanında olduğumuzu burada bir kez daha söylüyor; işçiler işlerine sendikalı olarak ve tüm haklarıyla iade edilene dek herkesi Flormar ve Yves Rocher’ı boykot etmeye çağırıyoruz!”

ADANA KADIN PLATFORMU: NOVAMED’İN İZİNDEN FLORMAR İŞÇİLERİ KAZANACAK!

Fotoğraf, Kadınlar Birlikte Güçlü Platformunun Twitter hesabından alınmıştır

Adana Kadın Platformunun çağrısıyla Gülbahçe Sitesinde bulunan Flormar mağazası önünde bir araya gelerek işçi düşmanı tutumu nedeniyle Flormar’ı protesto eden kadınlar “dayanışmayı büyütüyor, boykotu sürdürüyoruz” dedi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Flormar işçileri, tıpkı yıllar önce yine sendika hakları için direnen Novamed işçisi kız kardeşleri gibi direniyor. Flormar işçileri Novamed işçilerinin ayak izlerini takip ediyor. Flormar’da da kadın işçiler bir tarih yazıyor. Biz kadınlar Flormar direnişinin yanında olduğumuzu burada bir kez daha söylüyor; işçiler işlerine sendikalı olarak ve tüm haklarıyla iade edilene dek herkesi Flormar ve Yves Rocher’ı boykot etmeye çağırıyoruz!

ESKİŞEHİR KADIN PLATFORMU: DİRENİŞ GÜZELLEŞTİRİR

Fotoğraf, Kadınlar Birlikte Güçlü Platformunun Twitter hesabından alınmıştır

Eskişehir Demokratik Kadın Platformunun çağrısıyla Doktorlar Caddesinde bulunan Flormar mağazası önünde bir araya gelen kadınlar, "Flormar değil direniş güzelleştirir" dedi.

SAMSUN'DA KADINLAR: FLORMAR İŞÇİSİ YALNIZ DEĞİLDİR

Fotoğraf, Kadınlar Birlikte Güçlü Platformunun Twitter hesabından alınmıştır

Samsun'da da kadınlar Flormar işçilerine destek için eylemdeydi. Samsun Kadın Dayanışması üyeleri Flormar Çiftlik mağazası önünde bir araya geldi, Flormar ve Yves Rocher’ı protesto etti. (HABER MERKEZİ)