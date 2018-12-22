22 Aralık 2018 18:20

DP World'de ameliyat olmak için rapor alan bir işçi işten atıldı

Son günlerde DP World'de işçi kıyımı yaşanıyor. İşten atma tehdidi altında çalışan işçiler fabrikadaki baskıyı anlattı.

DP World'de ameliyat olmak için rapor alan bir işçi işten atıldı

DP World logosu

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    Kocaeli'de dünya çapında faaliyet sürdüren DP World Yarımca Limanı’nda geçtiğimiz ay 5 QC operatörünün sözleşmelerinde tanımlı olmayan iş yapmaya zorlanmalarının ve imzalatılmak istenen sözleşmeyi kabul etmedikleri için işten çıkartılmasının ardından baskılar ve işten atmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre DP World yarımcada yılbaşından sonra yaşanacak daralmadan dolayı işçi çıkışları başlatıldığı belirtiliyor.

    Yerelgaste.com'da yer alan haberde işçilere rapor aldı diye dahi tutanak tutulduğu belirtiliyor ve işçiler işlerinden ediliyor. DP World de çalışan işçiler ise şu bilgileri aktarıyor: "Geçtiğimiz günlerde günlerce gece vardiyasında 12 saat çalıştırılmak zorunda kalan bir arkadaşımız kullandığı araçta uykuya kaldı diye işinden edildi. İşyerimiz de işveren vekilleri bazı adamları belirlemişler bunların işi aramızda dolaşıp insanları gammazlamak ve çalışanların psikolojisini bozarak hata yapmalarını sağlamak, bunun yanı sıra da en ufak bir mesele de tutanaklar tutuluyor ve arkadaşlarımızın işine son veriliyor."

    'YÖNETİM SORUMLULUĞU MERKEZE ATMAYA ÇALIŞIYOR'

    Yönetimin yaşanan sıkıntılar her seferinde DP World'un Dubai merkezine bağlandığını belirten işçiler “Burada primlerimiz kesilse hemen diyorlar ki firma merkezi karar verdi. İşçi atılsa, baskı yapılsa yani ne yaşanırsa yaşansın sorumlusu biz değiliz DP World merkezi İngiltere’den ve Dubai merkezden karar veriyorlar diyorlar. Oysaki gerçek şu, burada insanlar işinden ediliyor ve bazıları kendi adamlarını korurken kurdukları sisteme uymayanları işten atıyorlar. Biz DP World merkezine sesleniyoruz burada çok kötü oyunlar oynanıyor ve bir an evvel gelinip bu oyunlar görülmelidir."

    'AMELİYAT OLACAK İŞÇİ İŞTEN ATILDI'

    Son olarak DP World'de ameliyat olmak için rapor alan bir işçinin daha işine son verildi. Konu ile ilgili görüştüğümüz işçiler şu bilgileri aktardı: "Arkadaşımız gittiği hastaneden rapor alıyor ve hastane ameliyat kararı vermiş özel sağlık sigortamız bu ameliyat masrafını karşılamaktan kaçındığı için rapor sürecinde ameliyat yaşanmıyor. Arkadaşımız izinli olduğu günlerde işyeri önünde görüldü diye işten çıkartıldı. Üstelik tüm hastane raporları ve sigorta ile yazışmaları insan kaynaklarına sunulmasına rağmen ve üstelik arkadaşımız işyerinde çalıştığı süre içerisinde hiç rapor kullanmamasına ve hiç tutanak yememiş olmasına rağmen işinden edildi. Bu olup bitenler her gün birlerinin aramızdan çekilip alınması bizleri huzursuz ediyor, üstelik hakkaniyetsiz şekilde olması kimse de huzur bırakmadı."

    İşten atılan işçiler ise açtıkları davalarla haklarını arıyorlar, özellikle sözleşme dışında dayatılan iki makine kullanma gerekçesine itiraz eden işçiler, rapor aldığı için işten atılan işçinin de işe iade davası açacağı ve hakkını arayacağı öğrenildi. Konuyla ilgili işçiler “Hastane ameliyat olacaksın dedi ve rapor verdi diye işten atılanı da ilk kez bu firmada gördük. Bu insanlık dışı bir uygulama ve DP World merkezi yarımca da olup biteni görmez ise daha çok insanın canı yanar, daha çok haksızlık olur, biz bu uygulamaların bir an önce son bulmasını istiyoruz” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

    DP World’de başka makine kullanmayı kabul etmeyen işçiler işten atıldı

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