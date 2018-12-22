Adana'da yurt önündeki kazaların önlenmesi için binlerce imza toplandı

Adana’da Fevzi Çakmak Kız Öğrenci Yurdu ve Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Öğrenci Yurdu öğrencilerinin, yurt önünde gerçekleşen trafik kazalarına karşı 17 Aralık'ta başlattığı başlattığı imza kampanyası sona erdi. Binden fazla imzanın toplandığı imza föyleri, öğrenciler tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi’ne iletildi.

Fotoğraf: Evrensel

Evrensel'e konuşan öğrenciler “Kısa sürede bini aşkın imza topladık. Sadece yurtta kalan öğrenciler değil bütün üniversite öğrencileri bu sorundan haberdar ve sorunun çözülmesini istiyor.“ diyerek imza kampanyasına katılımın iyi olduğunu söyledi. Bu kadar imza toplanmış olmasının belediye tarafından ciddiyetle ele alınması gerektiğini söyleyerek “Biz öğrenciler olarak bu sürecin takipçisi olacağımızı tekrar vurguluyoruz ve bir arkadaşımızın daha o yolda mağdur olmasını istemiyoruz. Önümüzdeki dönem gerekleşecek herhangi bir kazadan yetkililer sorumlu olacaktır. En önemli talebimiz olan üst geçit ve trafik ışıklarının en kısa sürede gerçekleştirilmesi gerekiyor.” dediler. (Adana/Evrensel)