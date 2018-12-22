Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması

Libya’nın başkenti Trablus’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Fırat'ın doğusunda bu teröristleri yok etmemize ve temizlememize kimse engel olamaz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Libya'nın başkenti Trablus'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile görüştü, ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bakan Çavuşoğlu, bölgedeki Kürt güçlerinin batı ile görüştüğü yönündeki bir soruya şu yanıtı verdi: "Eğer bu görüşmelerin amacı ABD çekildikten sonra YPG ve PKK'yı korumak içinse şunu unutmasınlar, nasıl Fırat Kalkanı ile 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdiysek, nasıl Afrin Operasyonu'nu kimse engelleyemediyse Fırat'ın doğusunda da bu teröristleri yok etmemize ve nasıl Afrin'de dağlarda, çukurlarda gömdüysek oralarda da temizlememize kimse engel olamaz." (HABER MERKEZİ)