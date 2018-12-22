Çavuşoğlu ve Bahçeli'den Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması

Libya’nın başkenti Trablus’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Fırat'ın doğusunda bu teröristleri yok etmemize ve temizlememize kimse engel olamaz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Libya'nın başkenti Trablus'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile görüştü, ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bakan Çavuşoğlu, bölgedeki Kürt güçlerinin batı ile görüştüğü yönündeki bir soruya şu yanıtı verdi: "Eğer bu görüşmelerin amacı ABD çekildikten sonra YPG ve PKK'yı korumak içinse şunu unutmasınlar, nasıl Fırat Kalkanı ile 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdiysek, nasıl Afrin Operasyonu'nu kimse engelleyemediyse Fırat'ın doğusunda da bu teröristleri yok etmemize ve nasıl Afrin'de dağlarda, çukurlarda gömdüysek oralarda da temizlememize kimse engel olamaz."

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BAHÇELİ: TAM SAHA OPERASYON HAYAT MEMAT MESELESİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ve Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıklarına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

"Hazırlıklar tamam olduktan sonra Fırat'ın doğusuna kuvvetle girilmeli, yer gök titremelidir" diyen Bahçeli açıklamasında "Fırat'ın doğusu yılan, çıyan yuvası.Orası Firavun sığınağı, orası Yezid'in saklandığı delik. Orası kurumadıkça, baştan ayağa temizlenmedikçe ne huzur bulacağız, ne de güvenli olacağız. Milli beka için Fırat'ın doğusuna tam saha operasyon hayat memat meselesi." ifadelerini kullandı.

Cumhur ittifakının 2019 bütçesinin kabul edilmesiyle ilgili ise "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesinin muteber ve muhterem bir çoğunlukla kabulü memnuniyet vericidir. Milliyetçi Hareket Partisi hem Cumhur İttifakı'na hem de yeni sistemin varlığına bağlılığından dolayı bütçeye müsterih ve müftehir bir vicdanla 'evet' demiştir" dedi.

ASKERİ BİRLİKLER SINIRA GÖNDERİLİYOR

DHA'nın aktardığına göre Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Hatay'a giden komando birliklerini taşıyan askeri araçlar, konvoy halinde Kilis yönüne ilerlemeye başladı. (HABER MERKEZİ)