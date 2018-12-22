RTÜK Başkanı Murat Özdemir konusunda yayıncıları suçladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) İşletme Fakültesi Salonu’nda düzenlenen “Medya Okuryazarlığı” konferansında konuştu.

MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir’in papağana işkence görüntülerine ilişkin konuşan Yerlikaya sorumluluğu yayıncılara attı. Yerlikaya, yayıncıların öz denetim yapmakla mükellef olduğu, programa alınan kişilerin araştırılması gerektiğini söyledi.

Her fırsatta öpüşme sahneleri dahil pek çok şeye ceza yağdıran RTÜK’ün verdiği cezaları savunan Yerlikaya, “Bazen çok büyük paralar harcanarak yapılan diziler reyting yapmayınca daha ilk programda kaldırılıyor. Niye, reyting almadı ondan. İzleyicinin elinde öyle bir güç var ki, bu RTÜK’ün elindekinden çok daha fazla. İzlemeyince patlıyor. Dolayısıyla izleyicinin de omzunda yük var. Ne izleyip izlemeyeceğini iyi bilmesi gerekiyor” diye konuştu. (MEDYA SERVİSİ)