BTS: Demir yollarının yüzde 20’si tam güvenli

Derya KAYA

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara’da 9 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında bir soru önergesini yanıtladı, “YHT taşımacılığı güvenli ve hızlı bir hale geldi” dedi. Bakana yanıt veren BTS Genel Başkanı Hasan Bektaş, Türkiye’deki demir yollarının yüzde 20’sinin tam güvenli olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, ülkedeki demir yolları ağı ve demir yollarının 2023 stratejisine ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, YHT taşımacılığının güvenli ve hızlı bir hale geldiğini savundu. Bakan Turhan, 30 Ekim tarihinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili Abdullah Koç tarafından verilen soru önergesini Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin (YHT) lokomotif ile çarpışması sonucu 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 92 kişinin ise yaralandığı kazanın ardından yanıtladı. Turhan, Türkiye’de 2003 yılından bu yana 538 kilometre ilave konvansiyonel hat ve 1213 kilometre yüksek hızlı tren hattının işletmeye alındığını, ülkede demir yolu ağ uzunluğunun 12 bin 710 kilometreye yükseldiği bilgilerini paylaştı. Türkiye’nin tren hızlarının, hat kapasitesinin ve kabiliyetinin arttırıldığını belirten Turhan, yolcu ve yük taşımacılığının daha konforlu, güvenli ve hızlı bir hale geldiğini savunarak, demir yolunun taşımacılıktaki payının arttığını belirtti.

BEŞTAŞ: RAKAMLAR GERÇEKÇİ DEĞİL

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Başkanı Hasan Bektaş, Bakanın YHT taşımacılığının daha güvenli hale geldiği açıklamasına ilişkin olarak, mevcut demir yollarının yüzde 20’sinin tam güvenli olduğunu, bir çalışma olduğunu ama çalışmaların ağırdan gittiğini söyledi. Bektaş, “Eskiden de güvensiz değildi bu hatlar ama projeler bitmeden açıldığından şu andaki işletmecilik daha güvensiz bir hale geldi. Güvenli hatlar kullanılıyor ama yeterli değil” dedi. Bakanın paylaştığı rakamların kafa karıştırıcı olduğunu söyleyen Bektaş, “Bakana yanlış bilgiler veriliyor. ‘Sinyalizasyon olmazsa olmaz’ demesi gibi kafa karıştırıcı cümleler” ifadelerini kullandı. Türkiye’de bir hızlı tren hamlesi olduğunu belirten Bektaş, şu anda hızlı trenin sadece Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya arasında olduğunu, diğer yerlerde ise konvansiyonel hatlar olduğunu belirtti. Bektaş, “Birçok yerde konvansiyonel hatlardan gelen yollar kullanılıyor, Eskişehir-İstanbul arasında halen tamamlanmadı hızlı tren çalışmaları. Bu açıdan gerçekçi rakamlar değil. Bakanın verdiği 2023 hedefinin üzerine 10 yıl koyuyorum” dedi.

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İHTİYAÇ KONVANSİYONEL HATLARIN YENİLENMESİ

Türkiye’de demir yollarının ihtiyacının öncelikle konvansiyonel hatların yenileştirilmesi olduğunu vurgulayan Bektaş, “Demir yollarında hızlı tren ön planda ama Ege’de, Doğu Anadolu’da ve diğer yerlerde hatlar dökülüyor. Hızlı trene elbette karşı değiliz ama öncelikle bu hatlar yenilenmeli” dedi. 2013 yılında demir yollarında özelleştirme yasasıyla birlikte personel eksikliği yaşanmaya başlandığını kaydeden Bektaş, kazaların yaşanmasında bunun payı olduğunu ve özel sektöre açılan bu alanın kamulaştırılması gerektiğini ifade etti. Bektaş, “Bu ülkenin yararına bir şeyler yapılmak isteniyorsa bu kurumdan siyasi baskı çekilecek. Bu kurum siyasi baskıyla yönetilecek bir kurum değil, özelleştirme yasası çekilecek, çağın gerekleri ne ise o şekilde bir yönetime kavuşacak” dedi.

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TAŞIMACILIĞIN YÜZDE 96’SI KARA YOLU İLE

Bektaş, demir yollarında yük taşımacılığının yetersizliğine de dikkat çekerek, Türkiye’de yük taşımacılığının yüzde 96’sının kara yolu ile yapıldığına dikkat çekti. Bektaş, “Türkiye’de maalesef taşımacılıkta demir yollarından yararlanılmıyor, o yönüyle zayıf. Daha az enerji ile daha fazla yük taşınması açısından demir yolları oldukça önemli. Yük taşımacığında bu durumun değişmesi gerekiyor” dedi. Bektaş, bütçeden demir yollarına ayrılan bütçenin de yeterli olmadığını vurgulayarak, ayrılan payın ise gerçekçi kullanılmadığını ve şişirilmiş rakamlar olduğunu söyledi.