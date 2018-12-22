Maraş Katliamında katledilenler ölümlerinin 40. yılında anıldı

Maraş Katliamı’nın 40. yılı dolayısıyla kentte anma etkinliği düzenlendi. Anma etkinliği dolayısıyla güvelik güçler kent girişlerinde olağanüstü güvenlik önlemleri aldı; kontrol noktası oluşturdu. Anma için kente gelen araçlar kontrol noktalarında durdurularak arama yapıldı.

Şehir dışından gelenler, aramaların ardından merkez Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'ndeki cemevinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Cemevi önünde gerçekleştirilen etkinlikte, dedelerden Hasan Kılavuz ‘gülbeng’ okudu.

Bırakılan karanfillerin ardından hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, burada yaptığı konuşmada, annelerin ağlamasını istemediklerini söyledi. İyilik, dostluk ve kardeşlik istediklerini dile getiren Sarıbal, "Pir Sultan ve Hacı Bektaş böyle dememiş miydi? Elbette onlar da bunu böyle söylemişlerdi. Bugün istediğimiz, katliamı yapanlardan hesap sorulsun. Genelkurmayın arşivleri açılsın. Nedir bu? Neden böyle oldu. Gerekçesi nedir? Nerede bu insanların mezarlığı. O toprakların altında kim nerede yatıyor. Neden ailelerine bunlar teslim edilmiyor” ifadesini kullandı.

‘İNSANLIĞIN DİLİ VE VİCDANI OLDUK’

Erenler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Müslüm İbili ise bu yıl da barışın, sevginin ve hoşgörünün dili ile hayatını kaybedenler için bir arada olduklarını belirtti.

Yaşanan acılara ne sözcüklerin ne de yüreklerin dayanabileceğini söyleyen İbili, “Biz Aleviler yaşadığımız topraklar üzerinde her daim barışın, hoşgörünün, sevginin, insanlığın Kabe'si dili ve vicdanı olduk. Eline, diline, beline sahip olma düsturuyla tüm cümle canlara dönük sevgiyle inşa ettiğimiz yoldan geçerek bu günlere geldik. Bu gün de yarın da aynı edep erkan içinde kardeşlik ve barış şiarıyla yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

İbili, dünyada savaşların olmadığı, barış ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir yaşam diledi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in de katıldığı etkinlikte vakıf ve dernek başkanlarının konuşmalarının ardından yaşamını yitirenler için karanfil bırakıldı. (Maraş/AA)