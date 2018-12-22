22 Aralık 2018 15:26

İzmir'de Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Genel Kurulu gerçekleştirildi

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikasının İzmir 1 No’lu Şube Genel Kurulu’nda demokrasi tartışıldı, birlik çağrısı yapıldı.

İzmir'de Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Genel Kurulu gerçekleştirildi

Fotoğraf: Evrensel

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    İzmir'de DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikasının 1 No’lu Şube Genel Kurulu düzenlendi. Sendika içi demokrasinin tartışıldığı kurulda muhalif grup seçimlerin anti demokratik olduğunu ve delege olarak dikkate alınmadıklarını dile getirdi. Mevcut yönetim ise bu eleştirilere listelerin birleştirme çabalarının sonuçsuz kaldığını söyleyerek yanıt verdi. Her iki grup da emeğe yönelik saldırılara karşı birlik ve mücadele çağrısı yaptı.

    İzmir Büyükşehir Belediye’nin ESHOT Genel Müdürlüğüne bağlı otobüs hatlarında çalışan şoförlerin üyesi olduğu İzmir 1 No’lu Şube 6. Olağan Genel Kurulu Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde gerçekleşti. 3 bin 700 civarında üyeyi temsilen 215 delegenin tamamına yakınının katıldığı kongreye DİSK eski Genel Başkanı ve CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da katıldı.

    Kongrenin açılışında konuşan Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, emek düşmanı politikalara karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirterek “Herhangi bir ayrım etmeksizin, emeğin çatısı altında hep bir yumruk gibi antidemokratik uygulamalara karşı mücadele etmekten başka çaremiz yok" dedi.

    KHK’larla ile birlikte belediye işçilerinin kadro ve TİS hakları yok sayıldığını dile getiren Çalışkan, "Ülkemiz, çocuklarımızın geleceği için birliğimizi pekiştirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

    ‘ANTİ DEMOKRATİK BİR SÜREÇ YAŞANDI’

    Delegelerden Deniz Vardar, anti demorkatik bir seçim süreci yaşandığını dile getirerek şunları söyledi: “Kongre sürecinde DİSK’e yakışmayan şeyler yaşandı. Eleştirdiğimiz AKP’nin uygulamaları yapıldı. Delegeler olarak dikkate alınmadık. Delege seçimi süresinde şubeye yönelik güvenin azaldığını dile getirdik. Yönetim ne kadar şeffaf olursa güven tekrar kazanılır. Şimdi eleştirilerimizi dile getiriyoruz ama seçim sonrasında birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Genel-İş’in var olması için gövdemizi taşın altına koyacağız. Seçimde de aday göstermeme kararı aldık. Seçim sonrasında da aynı sendikanın üyesi, iş arkadaşı olarak yola devam edelim” dedi.

    BİRLEŞTİRME ÇABAMIZ SONUÇSUZ KALDI’

    Eleştirilere cevap veren mevcut şube başkanı ve adayı Engin Topal “Şubeyi aldığımızda bin 500 arkadaşımız yüzde 40 ile eksik maaş alıyordu. Sosyal haklarda eşitlik sağladık. Maaşlarda yüzde 30 eksik çalışma sorunu kaldı. Önümüzdeki önemli TİS var ve bu sorunu çözeceğiz. İşçi arkadaşlarımızın haklarını gasbettirmeyeceğiz. Bize oy vermeyenlerin de hakkını savunacağız. Biz listeleri birleştirmek istedik ama ancak çabalarımız sonuçsuz kaldı. Burada birlik mesajlarımızı vereceğiz ve yarın sokağa çıkıp da mücadelemizi sürdüreceğiz başka yolu yok” dedi. Topal, kendilerini yok sayan belediye başkan adaylarına da oy vermeyeceklerini dile getirdi.

    Yönetim ve denetleme kurullarının ibrasının ardından, blok liste ile seçime geçildi. Mevcut başkan Engin Topal’ın başkanlığında tek liste yönetime aday oldu. Liste çıkarmayan diğer gruplar ise seçimde boş oy attı. (İzmir/EVRENSEL)

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