Çiğli'de işçiler: Asgari ücret insanca yaşayacak seviyede olsun

Basın-İş İzmir Şube, Deriteks İzmir Şube, Gıda-İş ile Birleşik Metal-İş Schneider Elektrik İşyeri Temsilciliğinin çağrısıyla yapılan eylemde asgari ücretin arttırılması ve vergiden muaf tutulması istendi. Çiğli Belediyesi önünde yapılan eylemde yeni ücretin en az 2 bin 500 lira olması gerektiği belirtildi.

Basın-İş İzmir Şube, Deriteks İzmir Şube, Gıda-İş ile Birleşik Metal-İş Schneider Elektrik İşyeri Temsilciliğinin çağrısıyla yapılan eylemde asgari ücretin arttırılması ve vergiden muaf tutulması istendi. Çiğli Belediyesi önünde yapılan eylemde yeni ücretin en az 2 bin 500 lira olması gerektiği belirtildi.

Ortak açıklamayı yapan Birleşik Metal-İş Schneider İşyeri Baş Temsilcisi Sedat Sadak, açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek “Eskiden 100 lira gelen doğal gaz faturaları şimdi 180 lira, eskiden 50 lira olan elektrik faturaları şimdi 120 liraya çıkmış durumda. Temel gıda ürünlerinde de durum farklı değil. Alım gücü kaybına uğrayan birçok işçi bitmek bilmeyen fazla mesailerle çalışsa da geçim sıkıntısı çekiyor ve ikinci bir işte çalışmak zorunda kalıyor, hatta o bile yetmiyor” dedi.

Sadak krizin faturasını ödemeyi reddettiklerini ve işten atmaların yasaklanmasını istediklerini dile getirerek, “Patronlardan vergi almayan iktidar, işçiler için her yılın son çeyreğinde vergi dilimine girerek ücretlerinde kesintiyi reva görmektedir. Vergi dilimi yüzünden işçi ücretlerinin kesilmesini istemiyoruz. Emeklilikte yaşa takılanların haklı talepleri karşılanmalıdır. Kamu değerini üreten işçi ve emekçilere, hakları geri verilmelidir” dedi. Yoksulluk sınırının 6 bin lirayı aştığını belirten Sadak, “Asgari ücretin gerçek enflasyon rakamlarının üstünde refah zammıyla birlikte en az 2 bin 500 lira olarak belirlenmesini istiyoruz” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

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