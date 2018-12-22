Kılıçdaroğlu: Biz saraylardan yana değiliz; harama, israfa karşıyız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum Çat Belediyesi İslam Eserleri Müzesi'nin açılış töreninde konuştu. “Biz belediye başkanlarımızdan iki şey istiyoruz” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, birinci kuralın belediye başkanlarının seçildiği andan itibaren kimseyi ötekileştirmemesi, ikinci kural olarak ise bu bütçeyi kul hakkını gözeterek harcaması olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

“Haksızlığın karşısında sessiz kalan dilsiz şeytandır diyor inancımız. Eğer çocukların kanı akıyorsa o çocuklara sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. İslam dünyasında barış İslam dünyasında huzur olmalıdır.

‘ADALETİN OLMADIĞI BİR DEVLET AYAKTA DURAMAZ’

Bunlar bizim kültürümüzün parçasıdır ama biz kültürümüzü unuttuk. Bilime en büyük katkıyı yapan inanç İslamiyettir. Diğer canlıları insanlardan ayıran temel nokta insanların düşünmesi ve aklını kullanmasıdır. Bütün canlılar için düşünen sadece insanoğludur. O zaman sormamız gerekiyor madem dinimiz, madem sevgili peygamberimiz böyle emretti nasıl oluyor da İslam dünyası geri kalıyor. Nasıl oluyor da bir taraftan Rusya bir taraftan ABD silah satıp, savaşın diyor. Adaletin olmadığı bir devlet ayakta duramaz.

Niye öldürüyoruz birbirimizi. İslam dünyası birleşmiyor. Bir tarafta safa içinde yaşayanlar bir tarafta sefalet içinde yaşayanlar var. Adaleti emrediyor bizim dinimiz. Adil olacaksınız, eşitlikçi olacaksınız. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diye boşuna denmemiştir. Komşum açken ben tok yatıyorsam benim Müslümanlığım sorgulanır.

Biz belediye başkanlarımızdan iki şey istiyoruz. Bir, seçildiğin andan itibaren kimseyi ötekileştirmeyeceksin. İkinci kuralımız da var. Kazandığı andan itibaren bir bütçesi var. Bu parayı kul hakkını gözeterek kullanması lazım. Ben parayı nereye ne kadar harcadı göstermesi lazım. Biz harama karşıyız. İsrafa karşı dururuz.

Namuslu insanlardan yana oy kullanın, harcadığı paranın hesabını verebilecek insanlardan yana kullanın. Kula kulluk yapmak günahtır. Herkesin inancı kendinedir.

Biz saraylardan, uçan saraylardan, kışlık saraylardan yana değiliz. Harama, israfa karşıyız. İslam inancının temel noktalarından birisi israfa karşı olmasıdır. Sevgili peygamberimizin bıraktığı mal varlığına, mütevazı hayata bakın. Bizim inancımızda cebimizi doldurmak yok.

Çocukluğumda Erzurum'a doğunun Paris'i derlerdi. Erzurum nerede kaldı Paris nerede kaldı. (HABER MERKEZİ)