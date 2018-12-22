Elektrik fiyatları 5 yılda 7 kez değişti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Niğde Milletvekili Ömer Ferhi Gürer'e verdiği yanıtta, son 5 yılda elektrik enerjisi tarifelerinde 7 kez düzenleme yapıldığını söyledi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, CHP'li Milletvekili Ömer Ferhi Gürer'e verdiği yanıtta, son 5 yılda elektrik enerjisi tarifelerinde 7 kez düzenleme yapıldığını söyledi.

Gürer tarafından Bakan Dönmez'in yanıtlaması istemiyle verilen elektrik fiyatlarının son 5 yılda kaç kere zamlandığı ve doğalgazdan elektrik üretiminin miktarı ie ilgili yanıtlayan Bakan Dönmez, "Ülkemizde son 5 yıl içinde elektrik enerjisi tarifelerinde yedi kez düzenleme yapılmıştır" dedi. Ayrıca, Bakan Dönmez 2017 yılında doğal gazdan elektrik üretiminin, toplam üretim içindeki payının yüzde 37,2 olduğunu açıkladı. Bakan Dönmez'in yanıtını değerlendiren Gürer, elektrik fiyatarının sadece bu yıl 40 oranında zamlandığına dikkat çekerek yasa gereği senede 4 kez yapılması gereken elektrik tarifelerinin 24 Haziran seçimlerinden sonra 2 ay içinde 3 kez zamlandığını söyledi. "Ülkemizde ekonomik krizin en önemli göstergelerinden biri olan elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artış bu yıl tavan yapmıştır" ifadelerini kullanan Gürer, "Ülkede her olumsuzluk vatandaşın sırtına yüklenmektedir"dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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