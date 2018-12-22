22 Aralık 2018 14:53

Fransa'da sarı yelekliler 200 noktada yol kapattı

Fransa’da hükümete karşı ayaklanan Sarı Yeleklilerin eylemleri devam ediyor. Ülke genelinde 200 noktada yol kapatma eylemi yapılıyor.

Fransa'da sarı yelekliler 200 noktada yol kapattı

Fotoğraf: Eren Araman/EVRENSEL

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    Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin düzenlediği eylemler devam ediyor. Ülke çapında 200 noktada yol kapatma eylemi yapan Sarı Yelekliler, sınırlarda TIR’ların geçişini de engelledi.

    Protestolar nedeniyle mağazaların kepenk indirdiği Paris'in Champs Elysees Caddesi'nde bu hafta eylem yapılmadı. Geçen haftaların aksine Champs Elysees'deki mağazaların yanı sıra Louvre Müzesi ve Eyfel Kulesi gibi turistik yerler kapatılmadı.

    Paris'in hemen dışındaki sembolik öneme sahip Versay Sarayı önünde yapılacağı açıklanan eyleme katılanların sayısı ise beklentilerin altında kaldı. 1789’da Fransız Devrimi'ne kadar Fransız krallarına ev sahipliği yapan saray yakınında toplananlar Montmartre Kilisesi'nde buluşarak yürüyüş yaptı.

    200 NOKTADA YOL KESME EYLEMİ

    Protestolar ülkenin diğer bölgelerinde de yol kapama eylemi olarak devam ederken, dün geceden bu yana yaklaşık 200 dönel kavşağı trafiğe kapatan Sarı Yelekliler, sık sık “Macron istifa” sloganları attı.

    Öte yandan protestocuların ülkenin Belçika, İtalya, İspanya ve Almanya sınırlarında TIR’ların geçişini engelleyeceği bildirildi. Saint-Etienne kentinde de Sarı Yelekliler, yol kapama eylemi yapıp ateş yaktı.

    FRANSA’DA NE OLUYOR?

    Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine yönelik isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en etkili protestosu haline dönüştü.

    Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan Sarı Yelekliler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

    Sarı yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

    Gösterilerde, şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 4 bin 341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı. (AA)

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