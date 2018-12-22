TGS Başkanı Gökhan Durmuş: Basın kartını meslek örgütleri vermeli

Sarı basın kartına ilişkin son yayımlanan genelgeye tepki gösteren TGS Başkanı Gökhan Durmuş, basın kartını basın-meslek örgütlerinin vermesi gerektiğini söyledi.

Basın kartlarına ilişkin usul ve esaslar 14 Aralık Çarşamba günü Resmi Gazete’de yayımlandı. Kartın verileceği kişilerde aranan şartlar ve iptal edileceği hallerin belirtildiği kararla, iptaller kolaylaştırılırken gerekçe olarak da basın çalışanlarının hakkında açılan soruşturmalar ya da “Terörle Mücadele Kanunu” kapsamında alınan cezalar gösteriliyor.

Mezopotamya Ajansı’na konuşan Durmuş, bugüne dek sarı basın kartına dair 15’inci kez değişiklik yapıldığını hatırlatarak, son değişiklikle yönetmeliğin, basın tarihindeki en kötü yönetmelik olduğunu kaydetti. Türkiye’de bulunan 40 bin gazeteciden sadece 15 bin kişinin sarı basın kartı taşıdığı bilgisini de veren Durmuş, “Bu 15 bin kişinin dışında kalanlar gazeteci değildir mi diyeceğiz? Türkiye’de gazetecilik hiçbir iktidar tarafından sevilmeyen bir meslek grubudur, çünkü gazetecinin görevi kamu yararıdır. Siyasetçilerin yararları değildir. AKP, iktidara geldiğinden beri gazetecilere yönelik daha baskın bir politika izleniyor. Gazetecilik cepte taşınan bir kart değildir” dedi.

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Güvenlik soruşturmalarından dolayı üyelerinin veya üyesi olmayan birçok gazetecinin sarı basın kartlarının iptal olduğunu belirten Durmuş, “Bu yönetmelikte iki temel konu var. Birinde, basın kartı komisyonundaki sayı 15’ten 9’a düşürüldü. Burada meslek örgütleri temsilcilerinin katılım oranı 6’dan 3’e düşürüldü. Şimdi sadece bir Türkiye genelinde örgütleme yapan cemiyet, bir sendika ve bir de bölgesel cemiyetlerden bir kişi komisyona katılabilecek. İkinci büyük tehlike de daha önce sadece bakanlıkların basın müşavirleri sarı basın kartı alabiliyordu. Bu yönetmelikte, bakanlık uygun gördüğü her personele sarı basın kartı verebilir. Bunun bir sınırlaması ve ölçüsü yok” diye konuştu.

Sarı basın kartı uygulamasının sadece Türkiye’de olduğunu belirten Durmuş, “Türkiye şartlarında iletişim fakültesinden mezun olsanız dahi 9 ay bekleyerek komisyonun vereceği cevabı beklemek zorundasınız. Avrupa ülkelerinde basın kartını sendikalar veriyor. Türkiye’de de bu uygulamanın olması gerekiyor. Gazetecinin, gazeteci olduğuna sendikası karar verir. Biz yine de sendika olarak bu uygulamanın iptali için girişimlerde bulunacağız. Sonrasında basın meslek örgütleriyle beraber yapacağımız önerilerimiz olacak” dedi. (MEDYA SERVİSİ)

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