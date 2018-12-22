Gazi Mahallesi'ndeki yurttaşlara sorduk: Asgari ücret ne kadar olmalı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısı haftaya yapılacak ve 8 milyon insanı ilgilendiren 2019 yılı asgari ücreti belirlenecek. Biz de Gazi Mahallesi’nde yaşayan yurttaşlara mikrofonlarımızı uzattık.

Patatesin 4 kilosunun 10 lira, soğanın 3 kilosunun 10 lira olduğu Gazi Mahallesi pazarında mikrofonlarımızı uzattığımız yurttaşların asgari ücret beklentisi 1800-2000 lira arası. Ancak “İnsanca yaşayabileceğiniz asgari ücret düzeyi ne kadar?” sorusuna verdikleri cevaplar değişiyor. Kimi 2 bin 500-3 bin derken kimi 5-6 bin lira diyor. Ama sonra da ekliyorlar, “Çok mu oldu?”. (HABER MERKEZİ)

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