22 Aralık 2018 13:53Son Düzenlenme Tarihi: 22 Aralık 2018 15:00
Mersin'de çocukların bulduğu cisim patladı: 5 yaralı
Mersin Erdemli’de 5 çocuk, oyun oynadıkları sırada buldukları bir cismin patlaması sonucu yaralandı.
Fotoğraf: AA
Mersin'in Erdemli ilçesinde 5 çocuk, oynadıkları kayalık bölgede buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı. Koyuncu Mahallesi'nde kayalık arazide, çocuklar buldukları henüz niteliği belirlenemeyen cisimle oynamaya başladı. Bu sırada cismin patlaması sonucu 5 çocuk yaralandı. Yaralı H.D, Y.D, C.D, S.T. ve M.R. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. (DHA)
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