22 Aralık 2018 11:58

Bakan Cahit Turhan: YHT taşımacılığı güvenli ve hızlı bir hale geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan demiryolları ağı ile ilgili 30 Ekim’de sunulan soru önergesine yanıt verdi.

Bakan Cahit Turhan: YHT taşımacılığı güvenli ve hızlı bir hale geldi

Fotoğraf: DHA

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    Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, 30 Ekim tarihinde Meclise sunduğu soru önergesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a ülkedeki demiryolları ağı ve demiryollarının 2023 stratejisini sordu. Bakan Tarhan, verilen bu soru önergesinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren’in (YHT) lokomotif ile çarpışması sonucu 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 92 kişinin ise yaralandığı kazanın ardından yanıt verdi.

    Koç, verdiği önergede Türkiye’deki demiryolu ağının sınırlı olmasının sürekli yer şekillerinin engelli olmasına bağlandığına değinip, yüzölçümü Türkiye’nin yarısı oranında olan Japonya’nın yaklaşık 24 bin kilometre, yüzölçümü Türkiye’nin yüzde 5’i oranında olan İsviçre’nin ise 9 bin kilometre demiryolu uzunluğunu sahip olduğuna dikkat çekti.

    YATIRIMLAR BATIYA

    Türkiye’de demiryolu uzunluğu ve kalitesinin elverişsiz olmasının nedenini, yeterli bütçe ayrılmamasına bağlayan Koç, demiryollarının 2023 stratejisi ilgili raporuna göre tüm yatırımların ülkenin batısına yönelik olduğu üzerinde durdu. Koç, demiryolu yatırımlarının Ankara-İstanbul, Ankara-Sivas, Ankara-Konya, Adapazarı-Zonguldak, Tekirdağ-Muratlı, Arifiye-Çerkezköy, Zonguldak-Karadeniz Ereğlisi, Ankara-Afyon, Isparta-Antalya, Trabzon-Tirebolu ve Diyarbakır olarak belirlendiğini ifade ederek, Van, Ağrı ve Erzurum’un plan dahilinde girmemesini eleştirdi.

    100 YIL ÖNCE VARDI!

    Önergede, 1900’lü yıllarda Eleşkirt-Ağrı ve Doğubayazıt’a uzanan demiryolu sisteminin mevcut olduğunu hatırlatan Koç, “Dolayısıyla 100 yıl önce Ağrı’nın sınırlarında raylı sistem mevcut iken, bu dönemde gelişen teknolojiye rağmen Ağrı sınırları içerisinde demiryolları sisteminin olmaması düşündürücüdür” diye belirtti.

    TREN KAZASINDAN SONRA SORULARI YANITLADI

    Yöneltilen sorulara yaşanan tren kazasının ardından 14 Aralık’ta yanıt veren Bakan Turhan, Türkiye’de 2003 yılından bu yana 538 kilometre ilave konvansiyonel hat ve bin 213 kilometre yüksek hızlı tren hattının işletmeye alındığını, ülkede demiryolu ağ uzunluğun 12 bin 710 kilometreye yükseldiği bilgilerini verdi.

    Turhan, Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya ve Konya-Eskişehir-İstanbul YHT hatlarının tamamlanmasıyla ülkenin YHT hattına sahip dünyada 8’nci, Avrupa’da ise 6’ncı ülke konumuna geleceğini de kaydetti.

    Yine Türkiye’nin tren hızları, hat kapasitesi ve kabiliyeti arttırıldığını belirten Turhan, yolcu ve yük taşımacılığının daha konforlu, güvenli ve hızlı bir hale geldiğini savunup, demiryolunun taşımacılıktaki payının arttığını söyledi.

    AĞRI’DA DEMİRYOLU PROJE ÇALIŞMASI VAR!

    Yine 2023 yılında 42 ilden YHT ve Hızlı Tren (HT) hattının geçmesinin planlandığını iddia eden Turhan, ülke nüfusunun yüzde 77’sinin YHT ve HT ile buluşması planlandığını ileri sürdü. Turhan, Ağrı’nın Hamur, Tutak ve Patnos ilçeleri paralelinden Van Gölü ile bağlantı sağlayacak proje çalışması olduğunu öne sürdü. (MA)

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