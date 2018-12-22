‘Retweet kul hakkı ihlali, YouTuber'lar hesap günü tespit edilecek’

Diyanet İşleri Uzmanı Mustafa Soykök'ün 'Sosyal Medyada Genç Olmak' başlığıyla yayımlanan yazısı kamuoyunda tepkilere neden oldu. Yazıda YouTuberlar için, “Kameralar bir ömür boyu kayıtta kalacak, en başarılı ‘YouTuber'lar hesap günü tespit edilecektir” ifadeleri yer aldı.

Diyanet İşleri Uzmanı Mustafa Soykök'ün 'Sosyal Medyada Genç Olmak' başlığıyla yayımlanan yazısında gençlerin sosyal medya alışkanlığı için, “İnsan zaafları ve tutkuları ile insandır. İslam dini açısından önemli ve öncelikli olan bunlardan arınmış olmak değil, bunları kontrol altında tutarak iyi, faydalı ve dengeli bir hayatı inşa edebilmektir. Güç, servet ve şehvet tutkusunun yanında beğenilme arzusu, elindekinden daha fazlasına sahip olma tutkusu, takipçilerinin çokluğu ile övünme isteği (tekâsür) özellikle sosyal medya alanında gün yüzüne çıkardığımız zaaf noktalarımızdır” denildi.

'RETWEET KUL HAKKI İHLALİ'

Söz konusu yazıyı ilk olarak Cumhuriyet'ten Ozan Çepni duyurdu. Çepni'nin ücretsiz dağıtılan bir kitapçığa dayandırdığı yazı, Diyanet'in sitesinde de yer alıyor.

Gençlerin kendisinin ve ailesinin mahremini açığa çıkarmasının doğru olmadığı belirtilen yazıda YouTuberlar için, “Kameralar bir ömür boyu kayıtta kalacak, en başarılı ‘YouTuber'lar hesap günü tespit edilecektir” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, “İzni olmadığı halde bir başkasına ait herhangi bir fotoğraf ya da bilgiyi sosyal medya hesaplarında paylaşmak, bu şekildeki paylaşımları beğenmek ve retweet etmek kul hakkı ihlalidir” denildi. (MEDYA SERVİSİ)