1.5 milyon TL ödül konan IŞİD'linin serbest kalması Meclis gündeminde

HDP’li Meral Danış Beştaş, mavi kategoride arandığı halde serbest bırakılan IŞİD’liyi Meclis gündemine taşıdı. Beştaş, “Bir düşünceyi ifade etmiş olmanın, IŞİD katliamlarını organize etmekten daha tehlikeli görüldüğüne şahit olmaktayız” dedi.

İçişleri Bakanlığının ‘Terörden Arananlar Listesi’nde mavi kategoride yer alan, başına 1 milyon 500 bin lira ödül konan ve Habur sınır kapısında güvenlik güçlerine teslim olan IŞİD üyesi Ayşenur İnci, adli kontrol uygulamasıyla geçtiğimiz günlerde serbest bırakılmıştı. İnci’nin serbest bırakılması HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş tarafından Meclis gündemine taşındı.

“Milletvekillerinin, gazetecilerin, akademisyenlerin, öğrencilerin kısacası muhalif kesimlerin düşünceyi ifade eden sözlerinin yargılama konusu yapılması hatta buna ilişkin tutuklama ve ceza kararları verilmesi karşısında; İçişleri Bakanlığının mavi kategoride arananlar listesinde yer alacak düzeyde birinin serbest bırakılması ülkede ikili bir hukuk sisteminin varlığına delalet etmektedir” diyen Beştaş, “Bu örnekle de mevcut hukuk sisteminin cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında tutuklu olan on binlerce yurttaş nazara alındığında bir düşünceyi ifade etmiş olmanın, IŞİD katliamlarını organize etmekten daha tehlikeli görüldüğüne şahit olmaktayız” ifadelerini kullandı.

‘DEVLET IŞİD SANIKLARINI KORUYOR MU?’

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Beştaş, önergesinde şu sorulara yer verdi: