Adana Alevi Platformu Maraş Katlamının aydınlatılmasını istedi

Adana Alevi Platformu, Maraş Katliamını lanetlemek ve katliamda hayatını kaybedenleri anmak için anma gerçekleştirdi. İnönü Parkında gerçekleşen anmada, Türkiye'nin hem toplumuyla hem de kurumlarıyla katliama suç ortaklığının yükünü taşımaya devam etmemesi için Maraş Katliamının gerçek sorumlularının bulunup yargılanması istendi. Açıklamaya EMEP, HDP, CHP, İHD katıldı.

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Adana Alevi Platformu adına açıklamayı okuyan Hasan Mansur, Maraş Katliamının 40'ıncı yıldönümünde Türkiye'nin hem toplumuyla hem de kurumlarıyla katliama suç ortaklığının yükünü taşımaya devam ettiğini dile getirdi. Yıllar sonra dönemin Başbakanının çekmecesinden çıkardığı bir kağıt parçasıyla Maraş kıyımının arkasında 'Milli İstihbarat Teşkilatı elemanlarının bulunduğunu itiraf ettiğini söyleyen Mansur, “1978 Maraş Olaylarının bugün açıkça bilinen karanlık odaklarca tezgahlandı. Bu katliamın 'yerli ve milli' odaklar kullanılarak tezgahlandı ve 12 Eylül faşist darbesinin önünü açtı. Hakikat budur. Doğru olan budur" diye konuştu. (Adana/EVRENSEL)

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